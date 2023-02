P2A: Pierrick Bracaval veut sa revanche, Thomas Hovine ne l'entend pas de cette oreille

Messieurs, on ne pouvait rêver meilleure affiche pour entamer la troisième tranche…

Pierrick: C’est parfait en effet ! Beau match en perspective avec de notre côté une revanche à prendre par rapport à l’aller où l’on n’avait pas utilisé les bonnes ressources pour contrer Obigies..

Thomas: Oui, c’est clair. Un match dans lequel on avait eu du mal à l’aller car Herseaux joue bien au foot ; avec Estaimbourg, c’est l’équipe qui m’a le plus impressionné.

Dix et huit points sur quinze depuis la reprise, c’est un bilan qui vous satisfait ?

Pierrick: Oui, même si on peut nourrir des regrets après la défaite face à Templeuve. On sortait d’un bon match à Isières et on voulait bonifier cette victoire pour continuer à jouer les trouble-fête juste derrière les équipes du top. On n’a pas été mauvais mais les circonstances n’ont pas été favorables dans un duel fermé. C’est le foot, il faut l’accepter. On a relancé les Frontaliers, ils commencent à enchaîner les performances. On s’est vite repris à la REAL en prenant le match par le bon bout.

Thomas: On aurait préféré le 15 sur 15… On aurait pu récolter 12 points. Depuis quelques semaines, on est moins bons dans les duels car on ne rentre plus dedans, comme avant. On s’est fait peur contre Kain tout en ne jouant que 20 minutes à Templeuve.

Une équipe entamera-t-elle la partie avec un avantage ?

Pierrick: Celle qui part avec un plus est celle qui occupe la meilleure place au général… On est donc les challengers.

Thomas: Nous vu le classement mais Herseaux pourrait être à notre place.

Pour le tour final via le classement, personne ne peut se louper dimanche…

Pierrick: On l’a dans un coin de la tête, on ne va pas se mentir même si on sait qu’on a perdu pas mal de points. Ce statut de poil à gratter nous va parfaitement. Un match à la fois en continuant à faire plaisir à nos supporters.

Thomas: On doit gagner ! Cette année, on ne veut pas louper le tour final. Il faudra y aller avec beaucoup d’envie dans les duels. Ce qui est positif dans notre situation, c’est que même si on ne joue pas bien, on ne perd pas surtout si on tient le zéro derrière.

Néchin est-il déjà parti pour décrocher le titre ?

Pierrick: Tout reste envisageable sur le plan mathématique, mais vu la cadence phénoménale des leaders, le titre ne leur échappera pas et ils feront bonne figure en P1 !

Thomas: Je pense qu’il y a encore moyen parce que tout le monde peut perdre contre tout le monde. On va s’accrocher jusqu’au bout !

Va-t-on retrouver Herseaux et Obigies aux prolongations ?

Pierrick: Obigies part avec un avantage, mais ce serait cool de les accompagner.

Thomas: J’espère que l’on y sera mais Herseaux n’usurperait pas sa place, c’est certain.

Herseaux n’a pas oublié le revers de l’aller. La vengeance sera-t-elle glacée ?

Pierrick: On veut effacer le 3-2. La bête est blessée. Je n’ai jamais perdu à domicile contre cette équipe. L’an dernier, on a gagné 5-2 en étant à dix. C’est un bon présage, non ?

Thomas: Un match piège ! Nos adversaires n’ont pas digéré la défaite, un nul aurait été plus logique. Il faudra sortir les crocs, sinon nous risquons de nous faire manger !