La Squadra Mouscron ne peut pas passer à côté de l’occasion

En N1, dix jours après s’être inclinée à Hasselt, septième, la Squadra Mouscron, qui partage la huitième place avec Hamme, jouera un adversaire pointant dans les mêmes eaux que son précédent adversaire. Ce vendredi soir, c’est Eisden-Dorp qui pointera le bout de son nez au hall de l’Europe à Dottignies. Le ZVK est l’équipe qui occupe la dernière place de la première partie de tableau, soit la sixième du classement. Avec ses six victoires et ses deux partages, elle suit de près Herentals et peut d’ores et déjà se prévaloir d’avoir son billet pour les play-off en poche. Ce que les Mouscronnois n’ont clairement pas ! Idéalement, ils doivent profiter de ce duel à la maison pour engranger, et mieux que le point pris à l’aller via un partage 4-4. D’autant plus qu’ensuite, pour la Squadra, il y aura un triptyque à l’extérieur: Herentals, Charleroi et Anvers !