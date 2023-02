Justin Moreau, le petit frère de la Palette gaurinoise

Peu à peu le sportif très sollicité par ses cours laissera de côté l’athlétisme pour se consacrer uniquement au tennis de table. Compétiteur dans l’âme, l’envie de progresser s’est rapidement fait ressentir. "J’ai commencé à chercher des entraînements dirigés et des stages à gauche à droite. J’ai été entraîné par Stéphane Longueval, Yannick Devray, Quentin Berthe, Mathieu Jasinski…" La saison dernière Justin était classé D0 et est monté C4, après une première année en deuxième provinciale.

Une motivation à toute épreuve

Désormais membre effectif de l’équipe première de Gaurain continuant d’évoluer en P2, Justin tente toujours de s’améliorer pour soutenir son noyau malgré les difficultés. "Cette année, j’ai commencé mes études en navigation et j’ai beaucoup moins l’occasion de m’entraîner. Pourtant, en étant attaquant, j’ai besoin justement de régularité, et de pratique, reconnaît le futur navigateur. Mais je ne lâche jamais !"

L’équipe de Gaurain A n’est pas dans une bonne posture actuellement pour s’assurer un maintien en fin de saison, mais il en faut plus au benjamin du club pour perdre sa motivation de compétiteur. "C’est un vrai challenge de jouer chaque samedi contre plus fort que nous. J’essaie toujours de limiter les pots cassés (sans entraînement), et de tirer le maximum de matchs possibles. Cependant, si nous devions descendre, ce n’est pas grave, nous ferons une bonne saison en P3 et viserons le tour des champions ! ", envisage Justin avec optimisme.

La positivité du jeune pongiste réjouit ses coéquipiers. "Justin, bien qu’il soit aux études, est toujours présent et disponible pour jouer. Il est fidèle à son club, et c’est une valeur importante pour nous. C’est notre petit frère, un membre de la famille gaurinoise à part entière, qu’on encourage, et qu’on motive aussi quand il faut ", sourit Philippe Letellier, son coéquipier, mais également président de la Palette.