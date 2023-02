Ils partiront à la quête du national à Herstal

Le JTN et ses 19 qualifiés

Ils seront une cinquantaine judokas issus de notre région de la Wapi à tenter, à Herstal, de monter à nouveau sur un podium après avoir accédé à la boîte provinciale. Et parmi eux, le plus gros contingent sera tournaisien. On dit souvent que la quantité ne fait pas toujours la qualité mais, au Top Niveau, cela va souvent de pair. "On a décroché dix-neuf médailles dont onze en or. On reste le premier club de la province. On sera donc présent en force à Herstal", se réjouissait, satisfaite, la coach Allison Hollevoet. Au JTN, sont rentrés de Mons avec l’or autour du cou Roman Leclaire, Euphémie Duquennois, Eléna Filipetto, Dorina Leanza, Cléa Latorrata, Ayoub Hamdi, Thibault Debruycker, Orane Duquennois, Ethan Persigand, Matias Balaban, Amaury Ducoulombier. L’argent est venu récompenser le beau travail d’Achille D’Hont, Emma Stragier, Naomie Maes et Mathéo Van Hoecke. Quant à Wassim Hamdi, Léane Englebert, Tom Blommaert, Othmane El Hader, ils ont récolté du bronze.

Jolie surprise au Kano

L’autre grand vainqueur du provincial est aussi tournaisien. Le Kano du coach Sébastien Bonte a passé la dizaine de qualifiés. "Un nombre auquel je ne m’attendais pas, pointait Sébastien. J’avais pronostiqué dix médaillés. Et je me suis trompé…" Il faut, en effet, en ajouter deux de plus. Avec, là aussi, la plus jolie collection de médailles en or grâce à Nikolai Konoplyanyk, Abdelilah Jahour, Alexis Hepayan, Rachel Herman, Loubna Jahour et Louka Vanderkimpen. Antoine Bruyère, Lorine Ovayolu, Timéo Anckaert et Sasha Nys ont, eux, fini deuxièmes de leur catégorie alors que le duo des U21, Léni Raquet et Lucas Pirlot, a pris le bronze et sera donc de la partie.

Neuf sur douze au Kanido

Troisième club de notre région le plus performant, le Kanido Herseaux se présentera à Herstal avec neuf judokas. "Avec douze participants au départ du provincial, c’est une jolie performance, la preuve du bon boulot réalisé par Sophie Lutyn au niveau du coaching", disait-on dans les rangs du Kanido qui a décroché l’or, à trois reprises, grâce à Lola Fache, Ben Drooghaag, Hichem Guenfoud. Antoine Vanderperre et Bilal Guenfoud se sont emparés de l’argent tandis que Nolan Maes, Louise Soens, Louny Deraedt et Sam Drooghaag ont réussi à monter sur la troisième marche du podium à Mons.

Du 50-50 à Brugelette !

À Brugelette, on s’était présenté, chez les Dragons, avec une délégation de dix jeunes judokas. La moitié est rentrée avec la récompense attendue. Maeva De Blomme a fini première, Chloé Cordaro, Oriane Druat et Brice Moulin ont terminé deuxièmes, et Julien-Camille Tack a pris la troisième place. Les voisins d’Ath pourront compter sur trois candidats, Augustin Picou et Tom Pottelet en U15, ainsi que Lise Cuvelier chez les U18. Du côté du JC Vaniche, sur les cinq judokas en lice, trois ont décroché un podium: Suleyman Zharashuev en or, Ezio Gambardella et Imran Dzhabelov en bronze. Notez que ce dernier s’est toutefois brisé le petit doigt lors de son premier combat mais est allé au bout des choses afin de remporter ensuite les trois suivants.

Ils en seront également…

Un duo de qualifiés dans les rangs de Quevaucamps, avec Cyril et Aurélien Verpoort, et de Dottignies, avec Laly Varrasse et Ines Deldaele. Lessines sera aussi représenté de l’autre côté de la Wallonie ce prochain week-end puisque le président Christophe Vella accompagnera son U15 Arthur Desmeth qui a fini deuxième de sa catégorie de poids.

Tout ce petit monde prendra donc la route de la province de Liège ce week-end pour se rendre au hall sportif La Préalle à Herstal. Samedi, ce sera la journée consacrée aux U21 et U15, garçons et filles, avec des pesées à partir de 8 h 20 et des combats dès 9 h 30. Dimanche, place à la catégorie d’âge des U18, là aussi filles et garçons. Notez que les combats commenceront juste une demi-heure plus tard, à 10 h, avec une fin de la compétition programmée vers 12 h 45.