Dylan Dame a vaincu la concurrence

"Notre terrain de jeu"

Deux beaux pelotons ont pris le départ en haut du Mont, à 14 h 30 pour les 21 km, 15h pour les 12. Ils sont 331 courageux à être classés sur les 21, dont 91 rentrés en moins de 2 h, 321 en moins de 3 h ! Dylan Dame s’est imposé, en 1 h 25, laissant son second, Nathan Delbecq à 5 minutes. Quentin Dillies est, lui, rentré en troisième position après un effort d’1 h 31. Très chouette de voir Thomas Loquet s’être aligné sur la plus longue distance, il a terminé huitième, en un peu moins d’1 h 43.

Chez les dames, sans surprise, Coraline Capelle, "la Cococoach", a été la plus rapide. Elle termine 24e en 1 h 47. "C’est toujours bien organisé. Les conditions étaient bonnes et j’ai pris beaucoup de plaisir. La légèreté donne des ailes. Le Mont est un peu notre terrain de jeu…"

Charlotte Vanaerde s’est classée 51e et deuxième dame, en 1.53.50, précédant Anne-Sophie Markiewicz rentrée en troisième position féminine et une 55e place au général.

Sur la douzaine de kilomètres, le Lillois Charles Vaneenoo a triomphé en 56.14, soit avec, lui aussi, 5 minutes et une seconde d’avance sur le second, Vincent Cantrel, habitué des places d’honneur au Mont… On trouve ensuite Pierre Goebeert, en 57.24, Quentin Parent, en 58.37, et Sébastien Deweer en 1.00.58. Notons la huitième place de notre ancien champion de Belgique du saut en longueur, Corentin Campener, qui est rentré après 1.04.14 d’efforts. Le Pipaisien Michel Van Neste a pris la neuvième place après 1.04.56 de course, en devançant le Français Ludovic Dehollander qui clôture donc le Top 10. Chez les féminines, la victoire est revenue à Anne Breniaux en 1 h 06. Morgane Delanghe est classée seconde en 1.10.37 alors que Noémie Amorison, classée 32e, est la troisième dame grâce à une distance bouclée en 1.10.54.