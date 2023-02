2.05.98 pour Camille Laus sur 800 m: "Je peux être plus rapide"

Samedi passé, Camille Laus a fini septième du 800 m du meeting d’athlétisme en salle IFAM de Gand. La capitaine des Belgian Cheetahs, le relais national du 4x400 féminin, en a profité afin de signer un nouveau record personnel en 2.05.98 lors de sa deuxième course en carrière sur la distance. Une semaine plus tôt, à Nantes, la Tournaisienne avait réalisé le temps de 2.09.02. "Je suis heureuse de cette amélioration de temps. Mais je ne suis pas vraiment surprise. Je savais après la semaine passée qu’il y avait encore beaucoup à gagner en répartissant mieux mes efforts. J’avais démarré un peu trop vite. Et ici, un peu trop lentement. À la fin, je n’étais pas morte, donc ça peut certainement être plus rapide. Je ne sais pas si ce sera pour cette saison, car mes deux prochaines courses seront des 400 mètres. Pour les championnats de Belgique, j’hésite encore entre le 400 et le 800 m", disait-elle au terme de la course.