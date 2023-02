Papy Moussa, le LeBron hennuyer, fait de la résistance en P2B

« On doit tout gagner »

Gagneur invétéré, jusqu’au bout des ongles, Moussa vise d’ailleurs une nouvelle récompense. "Bien sûr que je veux encore décrocher des titres, déclare-t-il en utilisant le pluriel, pour accentuer l’avertissement. On dispute un championnat compliqué, après avoir laissé filer quelques matches qu’on ne devait jamais perdre. Maintenant, nous n’avons plus le droit à l’erreur. Il faudra tout gagner, en espérant que nos concurrents se tirent dans les pattes, mais on y croit encore dur comme fer." On guette déjà avec impatience le samedi 18 février, jour où Stambruges se rendra à Herseaux, après avoir accueilli Enghien ce samedi. Preuve que rien n’est encore joué dans cette série pour le moins indécise. Et à la mi-avril, la Frat recevra Blaregnies avant d’aller à Templeuve pour l’assaut final. Au total, il reste dix rencontres à Moussa pour écrire une nouvelle page d’histoire. "Je commence quand même à ressentir des petites douleurs par-ci, par-là mais dans l’ensemble, j’ai eu la chance d’être épargné par les grosses blessures. Je ne me vois dès lors pas arrêter le basket de sitôt !", s’amuse encore Moussa, dont le sourire ne s’efface jamais ou presque sur un terrain. Rarement un mot envers le corps arbitral ou ses adversaires, sauf sur le ton de la plaisanterie, une sobriété et une hygiène de vie exemplaires qui lui permettent d’être encore étincelant malgré son âge avancé, les qualités de Moussa en font assurément, si pas le GOAT, au moins notre Lebron James à nous !

Avec ses jambes de 20 ans, Moussa El Mesaoudi envisage de continuer quelques années. Pas nécessairement avec la Frat’, puisqu’on ne peut pas passer sous silence son sens de la "bougeotte", lui qui n’hésite jamais à aller voir de lui-même si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. "Une saison à la fois", confirme-t-il sans sourciller. C’est ce qui fait aussi le charme du personnage. Un beau challenge à gauche, de "meilleurs arguments" à droite, et Moussa change de vareuse, pour le plus grand bonheur de son nouvel employeur. "Mais là, je me sens vraiment bien dans mon club et mon équipe", tempère-t-il. Pour preuve, Moussa ne rate aucune des deux séances d’entraînement hebdomadaires et s’en offre même une supplémentaire en France pour parfaire sa condition ! "J’entraîne aussi les U10 avec Wesley, mais avec mon nouveau job, c’est devenu compliqué. Sinon je me verrais bien encore jouer et entraîner en même temps", confie-t-il en passionné qu’il est.