P4B : Anvaing B a assuré l'essentiel avant la pause

Grâce à ce succès, Anvaing B reste accroché dans le sillage de Taintignies, le leader qui a également gagné. "Le but est de tout gagner avant de le rencontrer à la fin du mois. On veut garder le plus longtemps possible Taintignies en ligne de mire. Le week-end prochain, un autre match difficile nous attend avec la venue de Brunehaut. Je m’attends à une bataille compliquée qu’il faudra remporter pour garder nos chances de titre."

À Ellezelles, cette seconde défaite de rang, après celle encaissée à Taintignies, fait mal car elle relègue les protégés de Patrice Villyn en septième position. Malgré tout, il reste optimiste. "On n’a pas su profiter de l’appui du vent après le repos malgré deux envois qui ont touché la latte. La réaction était là mais face à cette équipe qui encaisse peu, c’était difficile. Sur nos deux derniers matches, on a tenu la dragée haute aux deux premiers du classement. Et puis, on est toujours dans le coup pour le tour final car devant nous, des équipes comme Wiers B et Risquons-Tout B pourraient bien en être privés. Tout dépend du classement des équipes A. Pour nous ça serait possible de le jouer car notre équipe fanion vient de remporter la deuxième tranche."

En attendant, ses joueurs devront vite se reprendre avec le rendez-vous important qui se profile face à Rongy B. "J’espère déjà récupérer l’ensemble de mon effectif. Dernièrement, on a dû régulièrement aider la P3. La victoire sera obligatoire face à Rongy mais il ne faudra certainement pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué."

Soporifique, vous dites ?

Malgré la victoire des siens face à Béclers B, David Hallemans, coach de Wodecq B, a failli s’endormir sur son banc. Il est vrai que la prestation de ses poulains était loin d’être passionnante. "C’était soporifique. Pas grand-chose à voir lors de ce match ennuyant joué sur un rythme de vétérans. La seule chose positive, c’est le bon bilan de 11 sur 15 depuis la reprise. À part ça, ça sentait le match de fin de saison." Au repos forcé dimanche, ses joueurs auront l’occasion de prolonger leur hibernation avant de recevoir Ellezelles B dans deux semaines. "Et il faudra montrer autre chose. J’espère qu’ils auront retrouvé la grinta comme ce fut le cas contre Houtaing et Wiers", conclut le coach wodecquois.