P4A: place aux jeunes chez les « B » de Taintignies

À Molenbaix B, les hommes de Fred Agboton ont assuré l’essentiel face au voisin velainois. "Après avoir concédé le nul à l’aller, on voulait éviter de se faire une nouvelle fois surprendre. On a réussi un bon début de match en marquant rapidement deux buts mais ensuite, c’était pénible. On a failli se faire surprendre à la reprise mais heureusement, ils ont manqué d’adresse devant le but. On a su mettre ce troisième but qui nous a rassurés à vingt minutes du terme. On a été dans la gestion sans briller. Il fallait les trois points et on s’en contentera pour cette fois-c i."

Les Molenbaisiens suivent toujours Risquons-Tout à dix longueurs, avec une rencontre de moins. Fatalistes, ils commencent à se préparer pour le tour final, à moins d’un passage à vide peu probable du leader lors des dix dernières journées.