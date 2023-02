Pour Quentin Raviart, cela fait désormais quelques mois que la sorcière le poursuit… Déjà à l’été dernier, le Tournaisien avait dû se remettre de l’opération d’une hernie avant les championnats du monde organisés en Italie. Dans la banlieue de Milan, le combattant était revenu avec une médaille de bronze. Mais aussi (voire surtout) avec une vilaine blessure. "Je n’avais pas simulé, préfère sourire notre interlocuteur. Ma rotule est sortie de son axe et j’ai subi une rupture des ligaments croisés. J’ai été opéré il y a trois mois. On a installé un renfort sur le côté pour stabiliser ma rotule et réparé les ligaments. Depuis, je fais de la kiné tous les jours. Je ressens encore quelques douleurs mais cela avance. J’ai pu reprendre le vélo et le renforcement musculaire. On se remet tout doucement."

Pour se motiver dans sa revalidation, le double champion d’Europe de savate peut se concentrer sur son prochain objectif: passer pro dans la boxe anglaise. "Ce sera chose faite dès que je peux remonter sur un ring, assure-t-il. En ce sens, j’ai décidé de changer de club et de revenir à la Ligue francophone. Dans mon ancien club, j’ai perdu pas mal de temps finalement. On me promettait toujours que mon prochain combat serait en pro. Mais à chaque fois, c’était remis… Ce n’est finalement jamais arrivé… Dès que je voulais un sparring, je devais le chercher moi-même. Il était donc temps pour moi de changer d’air."

Après mûre réflexion, le choix du natif de la cité des Cinq Clochers s’est dirigé vers le Boxing Club Bufi. "J’ai étudié les propositions et les façons de travailler de plusieurs clubs. J’ai surtout été attentif à la progression de leurs boxeurs. J’ai justement choisi la structure de Strépy-Bracquegnies parce qu’elle compte déjà plusieurs combattants pros. L’une d’eux vient justement de remporter une ceinture mondiale. Cela motive. Je sens déjà un bon suivi malgré ma blessure. Je suis impatient de remettre les gants. D’autant que mon prochain combat, ce sera avec une licence pro ! Ce sera en moins de 91 kg. Donc il faut que je garde la forme, même si je ne peux pas boxer pour l’instant. "

Le constat est malheureusement le même pour Thomas Vanneste. Sur les réseaux sociaux, le Hurlu a annoncé qu’il devait déclarer forfait pour son prochain combat qui devait avoir lieu à Lille le 25 février. Touché à la main, il ne peut prendre le risque d’aggraver sa blessure. Et se présenter sur le ring en moindre forme ne l’intéressait pas. Le Mouscronnois poursuit donc sa préparation en évitant de cogner de la main gauche. Préparation qui doit le mener vers une chance de titre national en fin d’année.