Estaimbourg s’attaque à la forteresse belœilloise

Les huitièmes de finale de Coupe provinciale se joueront ce mercredi, s’immisçant entre deux journées de championnat, entre la fin de la deuxième tranche et le début de la troisième. Six de ces huit matches – il y aura aussi Jumet-Naast et Hyon-Flénu – concerneront au minimum une équipe de la Wapi. Avec deux " derbies " qui promettent ! Le coup d’envoi des matches à 20 h.