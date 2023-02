Deux éclairs de Dekampener assurent la qualification molenbaisenne (+les autres rencontres)

En plus des blessés connus, Liévin est placé sur le banc par mesure de sécurité. Côté molenbaisien, Sylla est malade alors que Bah n’a pas daigné se présenter malgré sa sélection.

Dès la deuxième minute, Dezitter lance Petit qui place à côté. Molenbaix affiche ses intentions mais ne peut plus s’approcher de Cuzzucoli, au contraire de Lesage qui enlève trop son envoi vers Barois.

Cuzzucoli doit obligatoirement intervenir sur l’action suivante devant Dezitter. Sur le corner qui suit, Tangle, isolé dans le petit rectangle, place son heading dans les nuages ! Quatre minutes plus tard, on retrouve Tangle qui tente un lob qui passe juste au-dessus de la latte antoinienne.

À dix minutes de la pause, un effort de Petit suivi d’un centre au second poteau permet à Dekampener de déflorer méritoirement le marquoir. On croit ce score acquis à la pause mais Dekampener est à nouveau lancé en profondeur avant que son tir ne soit dévié et ne trompe en lob le malheureux Cuzzucoli.

Le Pays Blanc n’a plus le choix et monopolise le ballon sans se montrer dangereux. Molenbaix attend les ouvertures pour contrer son adversaire mais c’est Barois qui est mis à contribution. Le portier réussit deux belles sorties dans les pieds de Renard et Derbal.

Le gardien molenbaisien capte beaucoup plus facilement un tir croisé de Ciot. Le jeu s’équilibre à nouveau par la suite. Malgré ses efforts, le Pays Blanc ne parvient pas à troubler l’organisation défensive adverse alors que Molenbaix ne réussit pas la dernière passe pour isoler un attaquant.

Les minutes passent à l’avantage des hommes de Frédéric Debaisieux. La dernière possibilité est d’ailleurs pour eux. Fiston décale Dezitter qui entre dans le rectangle et force encore Cuzzucoli à concéder le dernier corner de la partie.

Molenbaix se qualifie logiquement face à un effectif antoinien rajeuni qui n’a pas démérité. L’important, aussi, était de ne pas subir de blessures pour les échéances à venir en championnat, importantes dans les deux camps.

Dans les autres rencontres

Dans un autre duel de P2 contre P1, Isières s’est défait des bis du RAEC Mons. C’était 1-1 à l’issue de la rencontre. Mais les hommes de Johan Devos ont émergé lors des tirs au but (4-1).

Face à Houdeng, Péruwelz n’a pas fait dans la dentelle. Les troupes de Jonathan Krys ont confirmé leur bonne forme en championnat et leur récent douze sur douze. Elles s’imposent aisément sur le score de 1-6.

À l’étage supérieur, le PFC retrouvera deux autres pensionnaires de l’élite provinciale. Hornu s’est qualifié en battant 1-2 Anvaing. Dommage pour les Frasnois qui avaient réussi à égaliser.

Enfin, Luingne B a longtemps espéré face à Montignies. Sur la pelouse, l’écart de deux divisions s’est malheureusement fait beaucoup trop ressentir. Les pensionnaires de P3 retournent en cité de la main avec un score de forfait.