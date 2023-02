Arbitre: M. Caudron. Cartes jaunes: Beugnies, Taquet, Soyez, Desmet, Henry, Devianne, Romano, Clément, Dubus. Buts: 13e Taquet (1-0), 26e et 35e Dubrulle (2 et 3-0), 57e Romano (3-1), 62e Mouquet (3-2), 84e Devianne (4-2). Estaimbourg: Oliveira, Clarebout, Decarpentries, Delval (93e Dubus), Desmet, Decarpentrie, Devianne, Taquet (66e Clément), Dubrulle, Delattre (72e Morel), Dekoster. Belœil: Willocq, Soyez (46e Wantiez), Delepine (46e Depinois), Flammia, Beugnies, Henry, Petta, Garcia Rendon, Romano, Déreumaux, Mouquet.

Entre le 4e de P2 et le leader incontesté de P1, le rapport de force semblait bien établi sur le papier. Mais Belœil avait fait tourner son effectif (trois 2005 et un 2004 dans le onze) alors que les visités sont en pleine bourre après le gain de la tranche. Les Tanneurs n’avaient rien à perdre et cela se ressentait dans leur état d’esprit. D’entrée, ils jouaient sas complexe. Taquet avait une première possibilité de la tête dès la 4e. Sur la seconde, suite à une perte de balle de Mouquet, il ne se faisait plus prier et remportait son face-à-face avec Willocq. C’est ensuite Dubrulle qui débutait son show. À la 26e, il plaçait une superbe demi-volée dans le coin opposé alors qu’il était aux 20 mètres. Il triplait même la mise de la tête sur un coup-franc bien centré. Avec un peu plus de justesse, les hommes de Corentin Doutrelugne auraient même pu compter un viatique plus important. En face, en l’absence de Renquin et de nombreux titulaires, l’Union parvenait à peine à se montrer dangereuse. On pointait à peine deux petites frappes, trop molles, de Flammia.

La deuxième mi-temps repartait sur les mêmes bases. Devianne avait deux fois le 4-0 au bout du pied. Mais au lieu de cela, Belœil relançait totalement l’intérêt de la partie en cinq minutes. Romano plaçait son intérieur après un centre mal dégagé. Mouquet profitait ensuite d’une défense estaimbourgeoise trop attentiste pour réduire encore l’écart. Sur le contre, Taquet plaçait à côté lors de son un contre un et loupait l’opportunité de briser le momentum adverse. Mais derrière, ses coéquipiers tenaient bon. Devianne profitait même d’un contre pour tuer la rencontre à la 84e.

Estaimbourg a confirmé sa grande forme actuelle. Car même s’il était déforcé, Belœil n’avait jamais connu la défaite en match officiel cette saison. Bel exploit des Tanneurs qui filent en quarts !