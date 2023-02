Alors que De Vreese reste au RDS, on se dirige vers une fusion Comines-Houthem

Le projet n’en est qu’à ses prémices. D’ailleurs, les responsables gardent le conditionnel dans leur communication. Mais on sent toutefois la volonté d’impliquer encore plus la ville dans la gestion du club. Notamment pour tout l’aspect concernant les infrastructures pour les jeunes. "Le projet de fusion entre le FC Houthem (13 équipes) & la R.Jespo Comines-Warneton (24 équipes) qui pourrait être mis en chantier au cours de cette année 2023, sera piloté par les seuls cadres, dirigeants des deux clubs sportifs. Quant à celui de nouvelles infrastructures sportives à mettre en place, dans un contexte, certes délicat et difficile, il incombera à tous les partis politiques de l’entité cominoise d’aboutir à un consensus pour le définir et le soutenir".

En attendant, les deux équipes restent concentrées sur leur fin de saison. Comines peut toujours rêver de montée en P2. Dimanche, il aura un fameux défi face au leader incontesté, Hooglede. Houthem veut, lui, se stabiliser dans le ventre mou. Samedi, il affronte Boezinge B, le 7e.

Dimanche (15 h), Moen a une belle occasion de se relancer après sa dernière défaite. Il accueille la lanterne rouge, Jabbeke. Avec une victoire, les hommes de Greg Vandenbulcke feraient un premier pas important vers le maintien en P1.

Un étage plus bas, Pascal De Vreese sera toujours sur le banc de Dottignies. Le coach a refusé une proposition de Westhoek qui lui demandait de prendre, avec effet immédiat, la tête de son équipe de D2. L’ancien de l’Excel prouve là toute l’importance qu’il accorde dans son travail au sein du club de la cité de la Main. Pour le remercier de sa fidélité, ses joueurs tenteront de battre Zwevegem dans un beau duel entre 2e et 3e. Coup d’envoi samedi à 19h et à la maison.

Enfin, Ploegsteert affiche une superbe forme depuis le début de l’année. Samedi, l’USPB tentera de la confirmer lors de la réception de Proven, 10e de la série. Un nouveau succès permettrait aux troupes de Mathieu Vermeire de se rapprocher encore un peu plus de l’objectif Top 5.