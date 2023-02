57, c'était le chiffre du week-end à Tournai et à Frasnes

Dans la division la plus haute, les hommes de Julien Debuchy avaient le droit à un déplacement à Malines. Une lanterne rouge qui craint une deuxième relégation de suite après celle de N2 vers la N3. Malgré tout, une rencontre n’est jamais gagnée d’avance. Les Tournaisiens en étaient bien conscients. D’autant qu’en face, il reste quelques belles individualités. Toutefois, ils ont eu la surprise de ne voir que 13 noms sur la feuille adverse. Il faut dire qu’un report avait été demandé mais il était impossible pour nos régionaux. La tâche leur semblait dès lors facilitée. Encore fallait-il la remplir ! Et les visiteurs s’y sont rondement employés. En comptant sur leurs forces et sur leurs possibilités de rotation, ils ont fatigué peu à peu leurs opposants avant de piquer. Les six essais en sont la meilleure preuve ! La lourdeur du score (3-57) en est une autre.

Dimanche, à la maison, les Sangs et Or voudront confirmer ce joli succès face à un autre adversaire prenable: Bruges. En cas de nouvelle victoire améliorée, ils se rapprocheront de leur objectif avoué: le Top 4. Ils en sont pour l’instant à neuf unités. Mais avec toujours un duel de moins au compteur.

La mission était bien plus ardue pour les Frasnois. Ils accueillaient le deuxième, Mons, pour un derby toujours attendu. Mais l’écart de classement s’est rapidement fait sentir au marquoir ! Devant faire face à trop d’absences, les Roses et Verts ont coulé en première mi-temps. Ils avaient pris 40 points dès le premier acte. Satisfaction du jour, la deuxième période bien plus serrée, même si l’attaque est restée muette. Qu’à cela ne tienne, ce fut un jour sans pour les Collinards. Et ce n’était pas là qu’il fallait prendre des unités. Ce sera par contre bien le cas dimanche face à la Hulpe. Un succès à la maison permettrait effectivement aux Frasnois de revenir à quelques encablures de leur adversaire.