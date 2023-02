Tournoi réussi pour un Vautour en pleine mue

Quatre personnes remplissent les critères précités: Patrick Gahide, Michel Hochepied, Nick Beirnaert et Guy Maronnier.

Nouveau président fin mars

Fin du suspense fin mars même si, dans l’absolu, le nom du futur président ne devrait pas modifier les plans du comité vallois, qui bosse en équipe. "Car des projets, nous en avons beaucoup. Une extension de notre offre padel, un changement de gérance du club house, prévu là aussi pour la fin du mois de mars… Pour le reste, le Vautour restera le Vautour ! Nous serons toujours compétitifs et compétiteurs."

Rendons à Pierre Wibaut ce qui est à Pierre Wibaut. Sous sa présidence, le matricule 3001 s’est fait un nom sur la carte du tennis belge, remportant notamment deux titres de champion de Belgique de Nationale, chez les Dames comme chez les Messieurs. Le club tournaisien reste d’ailleurs à ce jour le seul à avoir réussi le doublé sur une même année, en 2016.

Et même si les prochaines saisons ne devraient pas permettre de gonfler ce palmarès au sein de l’élite, l’avenir n’en reste pas moins radieux. Le padel cartonne, pendant que le tennis semble s’être refait une santé après quelques années un peu plus difficiles. "Le tournoi de doubles organisé la semaine dernière a réuni 93 équipes, un score qui me satisfait amplement, reprend Guy Maronnier. Nous avons connu plus de difficultés à remplir les catégories mixtes ou féminines, mais chez les Messieurs, nous avons fait le plein, avec notamment 14 paires engagées en Messieurs 120 et 60."

Le double reste une discipline à part. "Certains spécialistes l’ont prouvé en se qualifiant pour plusieurs finales, dont au moins une gagnée. Je pense à Evelyne Parent, Benjamin Arsule, Philippe Verdonck, Fabio Scarpino, quatre Vallois, ou encore l’Athois Damien Sauvage."

Des joueurs unanimes quant à la qualité de l’organisation du tournoi par le fidèle Maronnier. Après plus de dix ans passés loin de la table, Guy, lui non plus, n’avait pas perdu la main.