P3A : Philippe Labie poursuit l'aventure à Thumaide

Si Thumaide ne cache pas son envie de retrouver la P2, Philippe Labie a également émis quelques remarques pour y parvenir: "Le groupe reste très jeune et je pense qu’il est souhaitable d’aller chercher trois ou quatre joueurs d’expérience qui peuvent constituer des relais sur le terrain. Le comité va nous aider à superviser quelques renforts potentiels et c’est très positif de se sentir soutenu. Ces dernières années, nous n’avons jamais été très loin du top 5 amis il nous manque toujours ce petit quelque chose pour se rapprocher des meilleurs."

Thumaide va désormais entamer la troisième tranche sans pression en espérant réaliser un six sur six contre Bléharies et Hérinnes. Avec beaucoup de joueurs qui ont déjà décidé de poursuivre l’aventure au-delà de la saison actuelle et un groupe qui travaille fort bien en semaine, l’équipe reste certainement un candidat à une place au tour final

Le travail finit par payer

À deux petites longueurs de Thumaide pointe le Pays Vert B qui occupe une belle huitième place, bien loin du rang que les Athois détenaient à la fin du mois de novembre. En raison de ses 24 points dont quinze ont été pris lors de la seconde tranche, le maintien se rapproche de plus en plus pour les hommes de Dimitri Van Nieuwenhove qui ne paraît pourtant pas totalement rassuré: "Nous sommes certes un peu plus à l’aise mais ça reste très serré avec beaucoup d’équipes qui se tiennent dans un mouchoir. Si nous restons sur une belle série, je le dois à l’attitude des joueurs qui ont remis leur bleu de travail et ont su se remettre en question après un début de saison compliqué. Notre redressement est d’autant plus beau qu’on ne fait pas descendre beaucoup de joueurs de notre groupe de nationale, le comité ayant pour philosophie de tout mettre en œuvre pour que ce soient nos jeunes qui s’émancipent."

Dimitri Van Nieuwenhove ne se fixe pas de vrai objectif sur le long terme et pense avant tout à assurer le maintien au plus vite: "Le sauvetage passe par des victoires comme celle de dimanche à Bléharies où l’envie et le caractère ont permis de faire la différence en fin de partie. Ne me parlez surtout pas de la troisième tranche ! On prendra un match à la fois tout simplement, et on verra où nous en sommes en fin de championnat. Certains garçons sont déjà sollicités mais on commence à faire le tour de notre noyau afin de préparer la saison prochaine. Nos jeunes savent qu’ils ont régulièrement la possibilité d’aller s’entraîner au sein de l’équipe fanion et parfois même de faire le grand bond. Ça constitue une très belle source de motivation qui doit leur donner envie de poursuivre l’aventure encore un bon moment", nous signale l’entraîneur athois.