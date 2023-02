P3A : Ellezelles s'est assuré du tour final

Il y a trois semaines, Yves Moreau nous annonçait avec énormément de calme qu’il ne se mettait pas la moindre pression quant au gain de la seconde tranche. La courte défaite subie à Esplechin le 22 janvier n’a pas fait trembler son équipe qui a parfaitement géré les deux rencontres suivantes afin de décrocher son ticket pour le tour final. "Ce 25 sur 30 est un excellent bilan, surtout au vu des équipes que nous avons rencontrées ces dernières semaines. On se méfiait avec raison du derby contre le Pays Vert B et du déplacement chez le leader esplechinois. Au final, nous sommes parvenus à nous imposer face à la Squadra Mouscron et Escanaffles pour atteindre notre objectif, explique Yves Moreau qui a été séduit par la qualité de l’opposition qui a été offerte par les Sucriers. Cette équipe n’a rien à faire dans le bas du classement. Ce groupe a des qualités dans toutes les lignes et je le trouve beaucoup plus fort que bien d’autres équipes que nous avons déjà affrontées cette saison. Pour remporter la rencontre, il a d’ailleurs fallu cravacher et c’est ainsi le mental qui a fait la différence."