P2B : les favoris sont fidèles au rendez-vous

Dans les rangs d’Ellignies, Benoît Devleeschauwer n’était pas spécialement déçu: "J’ai apprécié la bonne réaction des joueurs qui ont montré de belles choses mais il y a aussi eu trop de déchets, notamment au rebond. L’important, c’est l’envie affichée par les joueurs et à ce niveau, je n’ai rien à leur reprocher. Chapeau à Maffle qui, avec un Gaspar Lepair en très grande forme, n’a pas volé sa victoire."

Dans le bas du classement, les semaines se suivent et se ressemblent pour Leuze qui n’arrive plus à gagner au grand désespoir de Cyrille Finet: "Il n’y avait rien à faire contre Enghien qui est très fort, mais le pire est le manque d’envie et de motivation affiché par l’équipe. Il ne faut pas être défaitiste et surtout, j’attends à la fois qu’on se remobilise pour les rencontres qui seront à notre portée et qu’on se donne à fond."

Laurent Wilmus soulignait la progression des quatre U17 AWBB qui ont apporté leur pierre dans le large succès enghiennois: "Ensemble, ils ont marqué plus que Leuze, ce qui en dit long sur leur apport. Pourtant, mon équipe était privée de trois seniors dont Blondelle, qui était grippé, et c’est dans ces circonstances-là qu’on apprécie le soutien de jeunes du cru. Pour le reste, on a évité les blessures et l’équipe a retrouvé la confiance avant les échéances à venir."

C’est justement un autre gros morceau qu’Enghien retrouvera la semaine prochaine car Stambruges s’est aussi rassuré en prenant facilement la mesure de Carnières. Olivier Detrain a apprécié le sérieux affiché par ses joueurs contre la lanterne rouge: "Il fallait éviter de tomber dans le piège et on a bien géré le début de match, prenant dix points d’avance très vite. Après la pause, nous avons bien géré et fait tourner l’effectif. On va désormais travailler sérieusement cette semaine pour bien accueillir Enghien."

Toujours en embuscade derrière les leaders, la Fraternité a assuré l’essentiel en battant Quaregnon C. "C’est une belle petite équipe mais jeune et sans doute trop jeune même, disait Benjamin Verhelle qui a pu compter sur un El Mesaoudi des grands soirs. J’ai remis les pendules à l’heure dans le vestiaire malgré l’écart à la pause, pour qu’on se reconcentre sur la défense. On est sur la bonne voie pour poursuivre notre belle série avant d’accueillir Stambruges dans deux semaines."

Toujours classé en troisième position, Templeuve a confirmé sa bonne forme, s’imposant à Blaregnies, une équipe toujours redoutable à domicile comme peuvent en témoigner Enghien et la Fraternité. Banjamin Vanhoutte saluait la belle prestation collective de l’équipe: "Les joueurs ont respecté les consignes pour vite prendre une dizaine de points d’avance et bien géré cet avantage malgré l’excellente prestation de Demulder dans les rangs locaux. Celui-ci s’est finalement épuisé en fin de partie et on en a profité pour creuser l’écart."

Gros final pour Dottignies

Enfin, dimanche après-midi, c’est avec trente minutes de retard qu’avait lieu le dernier match de ce week-end mais, au final, la logique du classement a été respectée, Dottignies prenant ainsi la mesure d’une courageuse équipe de Boussu Saint-Ghislain. "On a rapidement pris de l’avance mais les locaux sont malgré tout revenus à un point dans le dernier quart. Nous avons dès lors fait preuve de plus d’efficacité offensive en nous basant sur nos certitudes individuelles pour trouver des tirs faciles et reprendre dix longueurs d’avance. Nous n’étions que huit et ce n’est jamais très facile de s’imposer à Boussu. Nous les avons donc respectés même si je pense qu’ils manquent encore un peu d’expérience pour rivaliser en toute fin de match", commentait Max Doutreligne qui est toujours précieux au sein de l’effectif dottignien avec ses quelque 17 points marqués.