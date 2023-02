P2A : en battant Biévène, Wiers a redistribué les cartes

Depuis la reprise, le Pays Blanc B joue les montagnes russes: 7 sur 9 avec Obigies et Estaimbourg au menu avant un 0 sur 6 pointé: "C’est toujours la même chose !, peste Romain Delaby. On mène 0-1, Ere est à dix. À la pause, on insiste sur le fait de ne rien lâcher et de profiter de l’appui du vent mais on fait tout l’inverse. La prochaine fois, on n’ira plus dans les vestiaires, c’est contre-productif ! On a relancé toutes les équipes qui étaient dans le trou et il va désormais falloir prendre les points nécessaires au plus vite."