P2A : bulletin presque parfait pour Néchin

Pas de jamais deux sans trois pour Isières à domicile puisque la JS a pris le dessus sur Anvaing en même temps que la place de dauphin. Michaël Browaeys va en appel du verdict: "On domine la première mi-temps, se créant quelques solides occasions mais, pour l’instant, on pèche à la conclusion. Van Nieuwenhuyze sort deux bons ballons avant que l’arbitre n’accorde un péno inexistant à Isières: “Mais j’ai entendu un bruit…” Jeanne d’Arc aussi entendait des bruits ! En fait, le ref s’était pris la tête avec notre capitaine Dylan Rigaut. Je ne lui en veux pas mais c’est rageant quand même. Où a-t-il été chercher cette faute ? Isières a accueilli à bras ouverts ce cadeau du ciel ! C’est dommage après les deux nuls concédés qui auraient pu, avec l’effectif complet, être plus r émunérateurs. Même si on a tout ce qu’il faut pour inscrire des buts, on passe à côté. Il reste 30 points à prendre, on va tenter d’en glaner un maximum pour rester dans le top cinq."

Avec son succès à la REAL B, Herseaux est plus que jamais candidat au tour final tandis qu’Obigies a limité la casse à Templeuve qui aurait pu s’en rapprocher en menant 3-1 à quelques minutes de la fin grâce à un triplé d’Andal, qui d’autre ? Enghien, aussi, continue la chasse ; tout comme à Isières, les hommes de Bernard Lénelle ont été menés avant de passer devant mais ont dû cette fois accepter le retour d’Estaimbourg: "Le nul est logique même si paradoxalement on aurait dû gagner. On rate le 1-3, Estaimbourg revient sur notre temps fort", analyse un Matthew Verhaeren buteur bien malgré lui sur un coup franc de Delval. "Un des plus beaux buts de ma carrière en plein dans le plafond !, sourit-il. La dynamique reste positive, on va continuer à rester accrochés aux portes du top cinq le plus longtemps possible."