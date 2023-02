P1 dames : le rendez-vous manqué des Collines

Toujours en promotion mais chez les dames cette fois-ci, le VPC a par contre perdu à Binche. "Avec toutes les blessées, on a fait le déplacement à huit. Je ne peux donc pas en vouloir aux filles. Elles ont d’ailleurs fait un super beau premier set. Elisa Sobrie, montée de P1, a par exemple bien tenu le coup comme libero. On sauve aussi deux balles de match au troisième set. Cela démontre bien qu’elles en voulaient et qu’elles n’ont par conséquent pas démérité", souligne Emmanuel Hagnéré.

Tant qu’on est au VPC, on y reste avec plaisir, mais en P1 dames, avec une défaite sur le même score pour les Collinardes en déplacement du côté de Baudour (3-0). "En début de match, leurs services tendus nous ont mis sous pression, reconnaît pourtant Patrick Jacobs, le coach local. Et comme on ne pouvait pas passer par le centre, on était attendus à l’aile, surtout par Laura Decottignies, qui en matière de bloc, connaît son affaire. Nous avons veillé à laisser passer l’orage en tentant de défendre mieux. Je crois qu’elles ont surtout souffert de l’absence en zone quatre d’une Mathilde Geenens qui nous avait bien ennuyés à l’alle r."

Plus difficile sans plan B

Constat que partage son homologue frasnois ! "Pourtant, on a toujours mené au premier set. C’est dommage que certaines filles ont craqué au plus mauvais moment. Le problème, c’est que je n’avais pas vraiment de plan B", confie Yves Lefebvre. Dans la même série, défaite très inquiétante dans la perspective du maintien pour Péruwelz qui a été battu à domicile par l’OTT (1-3). En P1 toujours, victoire par contre pour Basècles au détriment de Saint-Luc Mons (3-1).