Au quart d’heure, Terache ouvre le festival offensif. Maquet profite à la demi-heure d’une erreur du gardien pour rétablir la parité. Après le café, Nachtergaele remet Isières aux commandes. À l’heure, Lopes et Maquet renversent la vapeur. Et ce n’est pas fini puisqu’à cinq minutes du coup de sifflet final, Nachtergaele inscrit le sixième but d’une rencontre spectaculaire qui aura vu les attaquants prendre le dessus sur les défenseurs.

Enghien B – Ronquières B 3-0

Face à une équipe bien en place défensivement, Enghien a dû se montrer patient pour ouvrir la marque. Il faut attendre la demi-heure pour voir Moury reprendre un corner de la tête pour le 1-0. Une faute de main sur un centre de Gorez n’échappe pas à l’arbitre qui approuve le penalty converti ensuite par Termolle. Après la pause, Enghien résiste bien au pressing de Ronquières. Weber tue le match à la 88e.

Péronnes A – Wodecq A 5-0 (fft)

Wodecq a fait le choix de ne pas se présenter à Péronnes pour se préserver pour le match de la semaine prochaine contre Enghien.