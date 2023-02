P4C: Un bon Pommeroeul face au leader

Dès les premières secondes, une mésentente dans l’axe permet à Vacresse de mener 1-0. À la 13e, Meslin rétablit la parité via Avenne qui coupe un centre venant de la droite au premier poteau. Vacresse reprend son avance 3 minutes plus tard sur une phase collective exploitée sur la gauche. Les visiteurs recollent au score à la 36e sur un penalty transformé par Lunetta. En seconde mi-temps, les locaux sont réduits à 10. Meslin ne tarde pas à faire 2-3 sur un tir des 25 mètres de Baron. Dans le dernier quart d’heure, Vacresse fait preuve de caractère pour aller chercher les 3 points sur un autobut et un penalty.