Excellente opération comptable pour Chièvres qui continue son petit bonhomme de chemin vers le haut. Des locaux qui débutent contre le vent et qui vont gérer la première période. De l’autre côté, juste avant le retour aux vestiaires, les esprits vont s’échauffer et ils vont ainsi se retrouver en infériorité numérique. Après les citrons, les deux équipes vont frapper la latte chacune à leur tour, c’est Diallo qui s’y colle dans le clan local. Joye est à la bonne place pour réceptionner un centre qu’il contrôle avant de tirer pour ouvrir le score. Ce même Joye qui, par trop de précipitation, loupera le doublé.

Francs Borains B – Belœil B 3-1

Les locaux vont prendre l’avantage suite à une erreur défensive et doubler la mise sur un envoi lointain. Une nouvelle bévue en défense sera l’action du 3-0. Un penalty est ensuite sifflé sur Olivier qui se fera justice lui-même. La pause est atteinte sur le score de 3-1. Le jeu s’équilibre après les citrons et les opportunités, pas vraiment franches, vont s’équilibrer entre les deux formations. Même si la défaite est à nouveau au rendez-vous, on souligne la belle mentalité affichée du côté des visiteurs.

Tertre-Haut. B – Pommer. A 1-1

Un premier quart d’heure à mettre à l’actif des locaux qui vont trouver l’ouverture suite à une frappe lointaine alors que l’on jouait depuis une dizaine de minutes. Pommeroeul aura une belle opportunité d’égaliser via un penalty qui sera toutefois raté, le gardien intervenant fort à propos. Il va falloir attendre la 78e pour voir Manno réussir l’égalisation suite à un bon lancement en profondeur. Tsekouras, Secci, Bertieaux et encore Manno auront de belles occasions, sans réussite. C’est donc finalement un sentiment de déception qui habitait les rangs visiteurs à l’issue de la partie en fonction de la domination exercée durant une bonne partie de la celle-ci.

Meslin GM A – Flénu B 3-0

Une première victoire à domicile depuis la reprise pour des locaux qui l’accueillent avec satisfaction. Le beau jeu n’a pourtant pas toujours été au rendez-vous et c’est là une petite déception, la seule de l’après-midi. À la 12e, Delneste est arrêté fautivement dans la surface et se fait justice lui-même. Duhoux verra son envoi de la tête venir percuter la latte. De Taeye voit ensuite le gardien intervenir sur son essai. À la 66e, Delneste isole Boisdenghien qui double la mise. À la 90e, Dubois cède le cuir à Duhoux pour le 3-0 final.

Harchies-Ber. – Vaudignies A 2-0

Vaudignies a opposé une belle résistance à son adversaire bien mieux placé au classement. Ces derniers se sont montrés supérieurs dans la qualité du jeu, mais le fait de les avoir fait douter jusqu’assez tard dans la rencontre est assez appréciable. C’est en effet à la 85e que Marchi va trouver l’ouverture d’une jolie frappe du gauche en faveur des locaux. Ce même Marchi qui mettra fin à un cafouillage lors des arrêts de jeu, sonnant par la même occasion la fin des espoirs visiteurs.