Le ballon de la rencontre est offert par la conseillère S. Platteaux. Il ne faut guère plus de quatre minutes pour que Cara mystifie le gardien averse et l’expédie au fond des filets. À la 13e, c’est le jeune Fostroy, 16 ans, qui inscrit son premier but en équipe fanion alors qu’il en était à sa seconde présence dans l’effectif (2-0). À la demi-heure, Cara trouve Gahungu et c’est 3-0 avant la pause. Gahungu d’un côté et Belbecir de l’autre gaspillent après le café. Ce n’est que partie remise puisque Gahungu fait 4-0 sur un service de Cara. À la 72e, Gahungu est de nouveau à la dernière passe et Debruxelles à la réception.

Thumaide A – S. Mous. 0-2

Les visiteurs dominent et se créent les plus belles occasions. Après quelques situations dangereuses, c’est un corner en deux temps qui permet à Bia de faire 0-1, score à la pause. Greco va doubler l’avantage des visiteurs à l’heure de jeu. Un match intéressant où la Squadra s’est montrée supérieure d’un point de vue technique, mais également dans la vitesse d’exécution.

Ellezelles – Escanaff. A 3-2

Dans une rencontre tardant à trouver le bon rythme, c’est par une phase arrêtée que les locaux vont en trouver la clé. Dewulf est au coup franc, Vanderroost étant présent dans la surface afin de mettre victorieusement fin à un cafouillage ayant suivi l’action. C’est 1-0 à la pause. Maertens exploite bien une passe en profondeur afin d’égaliser dès le retour des vestiaires. Neukermans cède ensuite le ballon à Flamant qui en fait bel usage (2-1). Vanderroost trouve Neukermans dont le tir percute la latte, sur le rebond Hajaje est le plus prompt et fait 3-1 de la tête. C’est via un corner que Vandevoorde va réduire l’écart d’une jolie reprise de la tête.

Bléharies A – Pays V. B 1-2

Le local Klauner va répondre à la première occasion de Paternotte de l’autre côté, sans succès toutefois. C’est via un corner de Marghem que Charlier va trouver l’ouverture (1-0). À la 50e, bien lancé par Dupont dans l’intervalle, Vanderzwalmen égalise. Après deux belles possibilités s’étant offertes au local Marghem, c’est Dubois qui va apporter la victoire dans les rangs visiteurs et ce d’un superbe envoi des 35 mètres.

Hérinnes – Havinnes 0-3

Comme il s’agit d’une rencontre qui aurait dû se dérouler en décembre, les renforts locaux arrivés en janvier n’étaient pas qualifiés afin d’y prendre part. Le score va indiquer 0-2 à la pause avec des réalisations d’Afidi et Seignez. Le dernier but sera l’œuvre de Descamps et inscrit en milieu de seconde période.

Luingne B – Rongy A 4-0

Après un premier quart d’heure de flottement, c’est Devos qui va débloquer la situation en inscrivant le 1-0 sur un centre de Laevens. À la 37e, Barbier isole Devos qui double la mise. Rongy procède plutôt par coups de pied arrêtés qui ne donnent toutefois rien. À la 66e, suite à un corner mal dégagé, Debue est le mieux placé et fait 3-0. À la 68e, Ruelle surmonte le dernier rempart visiteur et réussit le 4-0 final.

Velaines A – Esplechin 0-1

Velaines laisse volontairement la possession à l’adversaire dans une première période entamée contre le vent. C’est après les citrons que les échanges seront plus dangereux. Chelbi voit son envoi arrêté sur la ligne par un défenseur visiteur qui était venu suppléer son gardien. À la 70e, Dubois réceptionne un long ballon et ouvre la marque. C’est de nouveau par le plus petit écart que les leaders de la série vont s’imposer, un peu comme par habitude.

Béclers A – FC Tourn. B 3-1

Les locaux profitent des phases arrêtées afin de porter le danger devant la cage adverse. À la 27e, Cozic est au coup franc et Dekeyser le ponctue avec succès de la tête. C’est 1-0 à la pause. À la 52e, un nouveau coup franc, de Pécheur cette fois, trouve la tête de Degouis pour le 2-0. Ze profite d’une perte de balle pour rapprocher les siens (2-1). Une faute de main suite à une longue rentrée en touche amènera un coup de réparation qui sera transformé par Velghe à la 82e.