Malgré la défaite, les Leuzois ont réalisé une bonne prestation d’ensemble face à une formation bruxelloise qui occupe une bien belle cinquième place au classement. Au repos, le marquoir affichait une égalité (1-1) avec deux équipes qui se tenaient de près. "Comme la semaine dernière, on était bien en place, commentait le président local Joshua La Placa. Les consignes du coach étaient bien respectées et le score de 1-1 au repos nous laissait entrevoir une seconde période avec de réelles possibilités." Seconde mi-temps qui n’aura malheureusement pas souri aux locaux qui ont dû laisser la totalité de l’enjeu à leurs adversaires. "À 3-3, on a commis une erreur qui nous a coûté cher. On a pris tous les risques pour recoller au score. Molenbeek a alors profité des espaces laissés pour inscrire le dernier but du match, de manière un peu forcée."

Leuze s’incline mais la satisfaction était quand même de mise du côté du coach Olivier Lefebvre: "C’était un bon match de futsal entre deux bonnes équipes. Je suis content de la prestation de mes joueurs car on a tenté pas mal de choses travaillées aux entraînements de la semaine. C’est encourageant de voir qu’on est à nouveau sur la bonne voie, même si la victoire n’était pas au rendez-vous. Avec une telle mentalité, les résultats vont d’office revenir."