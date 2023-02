Vendredi, on a assisté à une mise en route en grande pompe de la part des joueurs de Gaby Ouanane qui prenaient le large à 3-0 dans le premier quart d’heure de leur duel face au Redstar Forest via les goals inscrits par Ouchen, Leleux et Vandendooren. Trop discrets jusqu’alors, les invités vont ensuite se réveiller pour inverser la tendance et recoller de cette façon au marquoir. Après ces quelques échanges de politesse, Delvaux réussissait à faire 4-3 pour le retour aux vestiaires. Dès la reprise, Paternotte voyait rouge après avoir suppléé son gardien Lefèvre entre les perches. Le penalty qui sanctionnait cette faute de main permettait à Forest d’égaliser. On se disait alors que le reste du match serait délicat pour les locaux. Le chassé-croisé se poursuivait jusqu’à 7-7, moment choisi par Leleux pour offrir le but de la victoire à ses couleurs. "C’était un beau match avec une belle équipe en face. Ce succès nous permet de garder notre belle quatrième place. Mon équipe continue à progresser de belle manière et, sincèrement, on ne s’attendait pas à être aussi bien classé lorsqu’on a entamé le championnat. On reste sur un bilan de 10 sur 12 qui est très positif avant de se rendre chez les Leuzois dans deux semaines pour le retour du derby de la Wapi. Dans leur grande salle, je ne m’attends pas à un match facile car chez nous, le duel a été serré jusqu’au bout." Et ce fameux derby que tout le monde attend aura lieu le 17 février à la LeuzArena.