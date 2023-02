N3C : Brunehaut reprend sa marche en avant

Sur une lourde frappe dont il a le secret, Mezzina, nouveau renfort visiteur, parvenait à rétablir la parité pour le repos. "Cette équipe était bien différente par rapport à l’aller et dans sa petite salle, on savait que ça allait être difficile. Nos adversaires ont été agressifs sur le ballon dès le début de la partie, ce qui nous a rapidement mis en difficulté. En seconde mi-temps, on les a plus embêtés en mettant un pressing plus haut. Malgré tout, on a de nouveau eu un creux qui leur a permis de mener 3-2 à dix minutes du terme."

Fort bien aidé par leur gardien Morant, impérial entre ses perches, Brunehaut trouvait les ressources nécessaires pendant les dix dernières minutes pour empocher la totalité de l’enjeu. Un beau succès pour remettre la machine en route avec, en tête, un mano a mano qui se poursuit entre Brunehaut et les Eagles Brussels qui ont également empoché les trois points.