Manage a géré, Tournai va devoir digérer

Yohan était d’autant plus désolé que le match avait globalement été très positif: "Une erreur en début de match nous a pénalisés tout le reste de la partie. C’est vraiment dommage car on était la meilleure équipe. La prestation était de qualité. Le but encaissé résulte d’une accumulation d’erreurs. On a bien réagi mais ça ne voulait pas rentrer. On a manqué de réalisme tout en se heurtant à un très bon gardien de but. Il faut continuer à bosser, il n’y a rien à faire d’autre. Il nous manque toujours un peu d’expérience."

On ajoutera quelques kilos de roublardise. Pendant que les joueurs locaux gagnaient fort gentiment du temps en fin de partie en s’écroulant ou en ne donnant pas le ballon tout en n’hésitant pas à discuter avec le ref pour réclamer l’un ou autre carton – sans en récolter évidemment – les Sang et Or sont revenus avec deux bristols dans leurs valises. Papassarantis et Ozturk les deux joueurs les plus âgés en sont la parfaite illustration. Alors qu’il aura certainement fallu cinq minutes pour réparer les filets du but local troués et qu’il avait eu des remplacements, Monsieur Soors a accordé un peu plus de cinq minutes d’arrêts de jeu. C’est ça aussi que les Tournaisiens ne savent pas faire parce qu’ils sont trop gentils. Notre constat en étonnera certains qui brandiront le nombre de suspensions encourues depuis le début de la saison. Toutefois, la seule différence, c’est que quand les Sang et Or commettent des fautes, ils le font trop visiblement.

De retour après sa – trop ! – longue absence pour ses études (NDLR: il a mille fois raison même si, sportivement, l’équipe en souffre alors), Marvin Ivanof s’est rappelé au bon souvenir des supporters tournaisiens: "Je n’ai pas eu beaucoup de choses à faire et c’est d’autant plus rageant quand on voit le résultat. D’un point de vue personnel, revenir m’a fait beaucoup de bien car j’ai besoin de temps de jeu. Dommage de repartir d’ici sans rien vu les lattes, les cafouillages devant le but local tandis qu’il a suffi de perdre un duel et d’une frappe déviée pour encaisser. Je reviens, on perd, c’est moi le chat noir sans doute", souriait-il. Mais fort heureusement qu’il reste l’humour pour digérer ce genre de défaite… Le tour final va se jouer sur un détail, aux Sang et Or de se l’approprier !