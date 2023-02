L’ACRHO reprend la route ce samedi à Celles

Ce samedi 11 février, l’ACRHO lancera la 41e édition de son challenge avec le Jogging des Amis Sportifs Velainois. Trente-neuf épreuves sont au programme de la saison, du 11 février au 2 décembre. Après l’arrêt l’an dernier du Jogging des Chemins d’Eole, une épreuve a pris place dans le challenge, soit les Foulées du Cercle qui se dérouleront au départ, et à l’arrivée, du hall des Sports du site SRP des Marronniers. Il y aura ainsi 39 courses, 20 dites challenge et 19 patronnées. En 1989, la course alors dénommée le Jogging de Velaines organisait sa première édition. Dès l’année suivante, et durant deux années, elle accédait aux épreuves patronnées de l’ACRHO. Puis entrait dans les courses dites challenge en 1992. Mais cédait ensuite sa place aux 20 km de Velaines dès 1994. Et retrouvait les épreuves patronnées sous l’appellation de le Jogging des Amis Sportifs de Velaines. L’épreuve en sera samedi à sa 35e édition. Rendez-vous au hall sportif, 14, rue Parfait à Celles où le départ sera donné à 15h précises pour un parcours campagnard légèrement vallonné, long de 9,700 km, une distance idéale pour une rentrée ! Pour de plus amples infos, vous pouvez contacter Christophe Coussé au 0479/24.20.92 ou encore Line Dufour au 0498/11.17.17.