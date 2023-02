Face à Warnant, Lucas Alexandre, le portier de la Real, a retardé au maximum l'échéance

Car jamais les Camomilles n’ont vraiment semblé en mesure d’inquiéter leur prestigieux adversaire. Ce n’est donc pas vraiment un hasard si le joueur le plus en vue chez les visiteurs fut le dernier rempart, Lucas Alexandre. Comme cela a déjà été le cas plusieurs fois cette saison. "J’ai réalisé les arrêts que je devais en début de rencontre. Cela m’a mis en confiance pour la suite, détaille le portier. J’ai lu il y a peu une interview de Clément Libertiaux, le gardien de La Louvière. Il disait que, quand on est gardien, on vise toujours la clean-sheet. C’est pour cela qu’on démarre chaque match. Maintenant, quand on prend un but, on fait le maximum pour ne pas en prendre deux. Et ainsi de suite. Il a résumé à merveille la mentalité d’un gardien. C’est donc à cela que je me suis appliqué".

« Un petit terrain assez gras »

Malgré ses efforts face à Scevenels, Lucas Alexandre devait s’avouer vaincu sur une reprise de Biscotti peu après le quart d’heure. Fransolet doublait la marque à l’heure sur un coup franc vicieux. "Cela a été un match super compliqué, reconnaît notre interlocuteur. On a joué sur un petit terrain assez gras. Mais cela ne doit pas servir d’excuses. C’est frustrant de perdre de la sorte après trois victoires de suite. Mais c’est le football… "

Toutefois, depuis le début du championnat, la Real a pris la bonne (ou mauvaise, c’est selon) d’avancer sous forme de séries. Après la défaite initiale à Jette, elle a enchaîné quatre succès. Un petit faux pas contre Dison et c’était reparti pour trois matchs sans défaite. Ce fut ensuite la descente aux enfers avec les sept revers de suite avant une nouvelle série de trois victoires. Vers quoi se dirige-t-on cette fois ? "On va vite se remettre au travail cette semaine. On veut faire quelque chose de bien à Dison et revenir avec les trois points à la maison", assure le Français.

Il faut dire en prime qu’on n’affronte pas toutes les semaines un adversaire du standing de Warnant. Heureusement ! "C’est l’une des plus belles équipes que j’ai vue cette saison. Mais il y en a d’autres comme Namur, Tubize et certainement d’autres. Mais je crois en nous contre n’importe qui. On a prouvé plus tôt dans la saison qu’on était capable de belles choses contre n’importe qui. Notre saison est loin d’être finie".