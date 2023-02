Chez l’avant-dernier, les hommes de Vandenbulcke ont concédé une défaite frustrante. Dans un match très engagé, où les duels furent légion, les visiteurs tentent de poser leur jeu. Avec brio puisque Garrevoet et Merchiers auraient pu ouvrir le score sans de belles interventions de Platteuw. De leur côté, les locaux procèdent par longs ballons. Une tactique qui paiera à la 92e lorsque Vanhecke, esseulé dans la surface, expédie le cuir au fond des filets. "C’est frustrant de perdre de cette manière, déclarait G. Vandenbulcke après le match. Le match nul aurait été plus logique et cela n’aurait pas été un mauvais point."

Avelgem – Dottignies 0-3

Les locaux n’ont pas existé face à une équipe de Dottignies appliquée et supérieure techniquement. Après avoir perdu Cottenceau sur blessure, les Dottigniens auraient pu se retrouver menés s’ils n’avaient sauvé le ballon sur la ligne. Ce sera le seul fait d’arme d’Avelgem, qui plie une première fois à la 20e. Après la pause, les visiteurs poursuivent leur travail de sape et doublent la mise à l’heure de jeu. Le troisième but tombe en fin de match. "Notre banc a fait la différence, expliquait P. De Vreese. Ce sera une donnée importante en fin de saison. Tout comme notre solidité retrouvée. Cerise sur le gâteau, nous revenons à deux points de Zonnebeke."

Ploegsteert – Merkem 1-0

Les locaux éprouvent des difficultés à entrer dans leur match. En face, Merkem n’en profite pas vraiment et les spectateurs assistent à un match fermé et pauvre en occasions. Peu à peu, les "Oranges" parviennent à appliquer un jeu rapide, ce qui leur rapporte un pénalty que Djougham transforme sans trembler. La fin de match est plus débridée. Merkem pousse pour égaliser, ce qui laisse des espaces aux locaux. Aucune des deux équipes ne parviendra toutefois à inscrire un but supplémentaire. "Ce n’était pas un beau match, mais l’essentiel est ailleurs, déclarait M. Vermeire. Pour nous, l’essentiel était de conserver les trois points !"

Diksmuide B – Jespo Comines 2-3

La Jespo confisque le ballon dès l’entame. Acculés, les locaux ne parviennent pas à sortir de leur moitié de terrain. Carton profite d’une belle action collective pour mettre les siens aux commandes. Alors que la pause approche, Bronchain remet les équipes à égalité sur coup-franc. Ce même Bronchain profite d’une mésentente dans la défense pour mettre Diksmuide aux commandes, contre le cours du jeu. Alors qu’il ne reste qu’un quart d’heure, M. Dejonckeere opère un double changement. Choix payant puisque D’Angelo fait 2-2 dans la foulée. À dix minutes du terme Zagula offre une victoire méritée à la Jespo. "Superbe prestation collective, soulignait le coach. Cette victoire face à un concurrent direct est très importante, et la manière y était également. Un week-end parfait !"

FC Houthem – Reninsgelt 3-0

Houthem confirme son excellente forme. Jamais mis en danger, les protégés de T. Magry font la différence par Lamoot, juste avant la pause. Au retour des vestiaires, le même Lamoot y va de son doublé, avant que Maes ne scelle le score dans les derniers instants.

"Nous avons dominé les débats, souriait le T1 local. Nous avons construit cette victoire calmement et nous sommes ravis de passer à la 9e place du classement !"