Scores par période: 1-1 ; 4-3 ; 3-4 ; 2-1. Tournai: Nicolas Delaby, Florent Boulogne, Mael Leseney, Alexandre Kubat, Justin Kubat (6), Guillaume Kubat (2), Jules Keunebrock, Eloi Minet, Albert Minet (1), Hector Droulez, Victor Munaut, Sandor Hirbek.

Avant la rencontre, Tournai aurait certainement signé pour un tel résultat. Car les circonstances n’étaient pas idéales. "Après la perte de Nolan Carrez, on a aussi appris l’arrêt de Matis Baouche qui a repris des études en France. Louis Boussard est également parti alors que Mehdi Sidhoum s’est cassé le doigt", détaille Justin Kubat. Malgré tout, les troupes de Sam Gomez avaient la volonté "de mettre La Louvière dans le dur le plus longtemps possible ". Et ils sont passés très proches d’un exploit. "On a su prendre les devants à un moment de la partie, reprend le buteur tournaisien. Malheureusement, dans le troisième quart, on commet deux grosses erreurs qui nous coûtent deux buts en trente secondes. Cela nous a un peu coupé les jambes. Malgré tout, on s’est battu jusqu’au bout. On a même une dernière belle occasion d’égaliser à la fin. C’est dommage pour le collectif ".

Mais cette belle prestation face à un ténor prouve que le CNT peut encore jouer quelque chose en cette fin de saison. "La Louvière, c’est du lourd. Ils visent le titre et sont en demi-finale de Coupe. Mais on a prouvé qu’on pouvait les titiller. C’est le cas de toutes les équipes, à part peut-être Mouscron. C’est de bon augure pour la suite. On sait que ce sera dur pour les play off. Mais tant que c’est jouable, on doit y croire. On doit espérer quelques faux-pas d’Anvers et quelques surprises de notre part. Mais on doit surtout faire le boulot contre les équipes du bas".

Tielt – Mouscron 10-26

Scores par période: 2-6, 1-7, 4-8, 3-5. Mouscron: Tom Lepoint, Alexander Grman (2), Clément Croquet (2), Émile Goret, Rotyslav Naumchyk (5), Maxime Desloovere (1), Julien Donche (1), Nathan Qoirez (2), Hiliane Zaoui (7), Valentin Roussel (2), Samy Labreg (2), Julien Reinquin (2), Guillaume Wartelle-Hugues.

Une semaine après sa large victoire en Coupe, Mouscron retrouvait déjà Tielt. Mais à l’extérieur et dans le cadre du championnat cette fois. Sans surprise, les Hurlus se sont, une nouvelle fois, largement imposés. "On a fait ce qu’on devait faire, détaille Gabo Gallovich. Après deux périodes, le score était acquis (3-13 à la pause). On a pu apporter quelques changements par la suite. Cela a permis de donner du temps de jeu à tout le monde. Notamment à notre 2e gardien. Zaoui a inscrit 7 buts, c’est toujours bon pour la confiance. Offensivement, on a bien travaillé. Défensivement, on a commis des petites erreurs. Mais il nous reste une semaine pour les corriger".

Les Hurlus ont suivi avec attention la victoire étriquée des Loups face aux voisins tournaisiens alors qu’eux préparaient idéalement le choc. "Mais vu le petit bassin de Tielt, on ne peut pas parler de réelles préparations. Ce sera fort différent chez nous. Cela fait deux matchs que La Louvière galère un peu dans le jeu. Mais elle finit toujours par s’en sortir. Il faudra donc être vigilant ? Est-ce le match le plus important de notre saison ? Non car il y a aussi Malines et Anvers. Mais en cas de victoire, on prendrait un bel ascendant moral", conclut le coach du RDM.