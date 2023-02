R2A: Maffle a offert une belle réplique à Mons

C’est devant une très belle assistance que se déroule cet unique derby de Régionale 2 entre équipes de la province de Hainaut. Battus à l’aller, les Mafflous veulent profiter de la belle ambiance pour créer la surprise. Les premières minutes sont clairement à l’avantage des locaux (15-6) mais les visiteurs ne se laissent pas impressionner et reviennent progressivement dans la partie avant de passer en tête peu avant la pause. Maffle revient sur le parquet avec d’excellentes intentions mais la fatigue s’installe dans un groupe privé de Julien Sluys et de Bjorn Laloy et malgré l’excellente entrée du jeune Gaspard Lepaire, les troupes de Patrick Verdun s’engagent dans une folle course-poursuite qui, au final, ne portera hélas pas ses fruits.

Si les Montois ont su faire jouer leur expérience, les Athois n’ont jamais démérité et Zoran Laloy était même déçu du résultat: "C’est toujours particulier de jouer un derby contre une équipe composée de joueurs qu’on connaît assez bien. Après la défaite à Mons, on avait envie de prendre notre revanche, surtout en sachant que nous n’avons perdu qu’une seule fois à domicile cette saison. Physiquement, on craque en fin de partie et le manque de rotations s’est un peu fait sentir. Si notre saison est plutôt réussie jusqu’ici, tout le groupe se prend au jeu des bons résultats et a envie de passer un cap pour aller chercher le meilleur classement possible. C’est donc plutôt rageant de commencer ce deuxième tour par une telle défaite. "

Patrick Verdun était pour sa part assez fâché à l’issue du match, constatant que l’adversaire fêtait sa victoire comme s’il avait gagné la coupe du Monde. Il est vrai que Mons avait demandé le report du match, histoire de ne pas jouer en même temps que son équipe de nationale, et que les Mafflous avaient refusé en sachant qu’ils se privaient notamment de Bjorn Laloy, retenu au travail. Le coach des Éléphants pouvait cependant être très fier de ses troupes. C’est bien là l’essentiel.