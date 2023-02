Quand l’Estudiantes veut, l’Estudiantes peut

Une réaction était attendue de la part de l’Estu et elle est arrivée samedi soir sur le parquet du hall des Sports. Une semaine après une très sérieuse déconvenue à Merksem, une lanterne rouge qui jusque-là n’avait jamais gagné cette saison, les Tournaisiens se devaient de se ressaisir face à l’autre seule équipe qui se retrouve derrière eux au classement. "Pour valider notre huitième place de la phase classique et partir ainsi avec un avantage de trois points au lancement des play-down, rappellait, à l’issue de la rencontre, leur entraîneur Romain Poix. Il y avait donc un peu de pression en abordant ce duel, c’était un élément en plus à prendre en considération alors qu’il ne fallait pas se louper sous peine de donner l’occasion à notre adversaire du jour de nous passer devant sur le fil." Opportunité que n’a pas offerte l’Estudiantes qui, ce prochain samedi, pour le compte de la dernière journée de la première phase du championnat, accueillera Izegem sans aucune obligation d’éviter un résultat qui puisse nuire à son classement actuel. "Mais cela ne veut pas dire qu’on le prendra à la légère, avertissait Romain Poix. Ce dernier match, c’est une sorte de belle. On a perdu au match aller en championnat mais on a gagné en Coupe de Belgique. Si on peut rester dans une spirale positive, on ne doit pas se gêner, ce serait de très bon ton pour alors envisager les play-down." La partie décisive de la saison, celle qui verra s’affronter les quatre derniers pour désigner l’unique descendant en D2.

Neuf minutes pour un but

Si les Tournaisiens se sont mis dans une position favorable pour éviter la bascule, même s’il faudra aller chercher quelques victoires d’ici quelques semaines pour éloigner toute mauvaise surprise, c’est que, face à un Gand sur le banc duquel on retrouvait – grosse surprise ! – un Robin Mathijs dans la peau de mentor-adjoint, c’est qu’ils ont offert la réplique à la hauteur de ce qu’on était en droit d’attendre après le couac survenu une semaine plus tôt. Et pour cela, l’Estu a mis un point d’honneur à signer une entame de partie enthousiasmante, s’envolant à 5-0 à la 7e. Huart, par deux fois, Voglaire, Bonnet et Maamir lançaient ainsi les hostilités. Dans son but, Denays multipliait les parades: six en autant de minutes ! Dans les gradins, le public sentait ses protégés dans un bon jour. Solides défensivement, ces derniers ne laissaient Don Bosco ne planter sa première rose qu’après… neuf grosses minutes, sur un penalty. Cela ne freinait pas l’élan local, Maamir et Bonnet, les plus gros pourvoyeurs en goals, retournant au combat pour un 10-2 à la 15e.

Sans jamais paniquer !

Mais l’Estu ne serait pas l’Estu sans un trou d’air. Le coup de moins bien arrivait dans la foulée et les Gantois en profitaient pour scorer six fois de suite: 10-8. Pas de panique toutefois du côté des joueurs de Romain Poix ! Rosier cassait la dynamique gantoise et ses équipiers lui emboîtaient le pas pour creuser l’écart à six buts à la pause (15-9).

Le retour des vestiaires était du même accabit que le début de partie. Maamir arrosait à tout va, aidé de Bonnet et Voglaire, l’Estu filant à plus dix à la 48e (21-11). Il y avait à nouveau un trou d’air, bien moins important néanmoins, qui permettait aux Jaune et Noir d’espérer une dernière fois (22-16) mais le jeune Federspiel relançait la machine en mettant un penalty. C’est la jeunesse encore qui confirmait que la fin de partie serait tournaisienne avec un Kieffer trouvant deux fois le chemin des filets (26-18). La fin du duel sera marquée du sceau Bonnet qui y allait d’un triplé pour assurer, avec la manière, une victoire qui ôte tous les doutes qui avaient pu s’immiscer dans les têtes après la débâcle vécue une semaine plus tôt. "C’était un non-match la semaine passée. On n’était pas prêt à jouer cette rencontre de reprise, commentait encore Romain Poix. Cette fois, en s’appuyant sur une bonne analyse vidéo et en comptant sur l’attention des joueurs, on a vu l’Estu qu’aime voir, celui qui sait appliquer un plan de jeu. Il y a eu le trou d’air habituel mais la réaction qui a suivi a été remarquable. Et franchement, je suis rassuré, car j’ai vu un beau match. Bravo aux garçons qui ont vraiment très bien bossé."