Même si la 1re grosse occasion, une reprise au 2e poteau qui passe au-dessus, est au profit d’Enghien, c’est Estaimbourg qui domine. À la 31e, un coup-franc de Delval est dévié de la tête dans son but par Verhaeren. Une belle action de Clément pour Taquet est sauvée sur la ligne et un tir de Devianne est dévié par Delvingt. À la reprise, les visiteurs se ressaisissent et Staessens, depuis l’aile gauche, décoche une frappe puissante que ne parvient à détourner Oliveira. Devianne trouve le poteau mais à la 65e, sur une attaque depuis la droite, Deotto fait 1-2. Enghien domine et obtient plusieurs corners. La reprise de Staessens passe au-dessus sur l’un d’entre eux. À la 71e, Desmet alerte Delattre qui centre pour Dekoster. Le capitaine conclut d’un beau plat du pied. Un tir de Taquet échoue au-dessus. Très bon arbitrage de Monsieur Dudant.

Templeuve – Obigies 3-3

Le ballon du match était offert par le Running de Templeuve. "On a perdu deux points en menant 3-1 à cinq minutes du terme. Les joueurs se sont investis pendant 80 minutes, mais cette remontée ne peut arriver", déclare Jean-Do Vessié. À la 6e, le tir de Lefevre arrive à Andal qui élimine son opposant pour le 1-0. Une occasion de Pottiez suite à une perte de balle échoue à côté. Le premier tir cadré d’Obigies a lieu à la 40e. Delettre, avec un beau tir et Bariseau, mettant à côté malgré le but ouvert offrent une belle occasion à chaque équipe. Andal fait la différence pour le 2-0. Hovine réduit la marque suite à un cafouillage mais Andal frappe à nouveau. "On défend alors en reculant et on commet des erreurs qui coûtent cher". Spreux marque sur un ballon dans le dos avant qu’une chandelle mal négociée ne soit reprise par Baudry.

Ere – Pays-Blanc 2-1

"On a fait une bonne entame avant de toussoter. Mais en 2e, on a montré un autre visage. C’était un Ere qui retrouvait ses valeurs", abonde Julien Collie. Après 10 minutes pourtant, les Etoilés se font doublement punir. "Delcourt est sanctionné d’une rouge alors qu’il avait touché le ballon, cela se voyait à la trajectoire. On a dû jouer à dix pendant 80 minutes". Delannoy convertit le coup-franc qui en découle. Le Pays-Blanc se procure des occasions, au contraire de Ere. À la 60e, un corner bien joué en deux temps entre Ghiselin et Fidalgo est repris au 1er poteau par Plume. Le futur Molembaisien y va d’un doublé à la 75e sur un assist de Fidalgo. "Notre adversaire n’a pas eu d’occasions en 2e période. Preuve que mes joueurs ont montré de l’enthousiasme".

Wiers – Biévène 3-1

Malgré le ballon du match offert par Willy Detombe, Wiers est rapidement mené. Sur une reconversion, Vrancx déborde et centre pour Segala. Biévène a le monopole du cuir pendant un gros quart d’heure. "Puis on a réagi, explique Bryan Losterman. Ces dernières semaines on émerge en seconde mi-temps. On arrive à inverser la tendance ". L’égalisation vient par Abidellah après qu’il ait dribblé deux hommes. En deuxième, Guillaume coupe de la tête un corner travaillé à l’entraînement. Decaluwe punit un cafouillage dans le rectangle. "Cette victoire fait du bien ! On aurait pu alourdir le score ou marquer plus tôt mais on a du mal à concrétiser. J’ai envie de souligner la bonne mentalité et les bonnes bases sur lesquelles est repartie une bonne partie du groupe. Ainsi que la superbe cohésion entre la P2 et la P4, qui n’hésite pas à nous envoyer des joueurs, à l’instar de Ronfaut et Labella aujourd’hui ".

Isières – Anvaing 2-0

"Cela faisait deux matchs à domicile qu’on était battu alors qu’on menait. Il y avait pas mal de frustration. On a décidé d’attendre Anvaing et de partir en contres. On a eu une belle réaction qui nous permet de reprendre la 2e place", précise Johan Devos. Peu d’occasions sont à noter dans un match fermé, agressif et avec beaucoup de duels. Une tentative de Coppin, servi par François, échoue au-dessus. À la 40e, Nzolele transforme en pleine lucarne un penalty. "Anvaing le contestait mais on entendait le bruit du contact". Avant le repos, Van Nieuwenhuyze sort un superbe arrêt sur une frappe qui partait dans le plafond. "En deuxième, Anvaing s’est cassé les dents sur notre organisation". Autour de la 70e, un coup-franc donné par Piérart retombe dans le petit rectangle. Le gardien se loupe et le cuir finit au fond. En fin de partie, la volée de Moreau passe au-dessus malgré le but vide.

Hensies – Union 3-0

"Avec cette victoire on met le bas du classement à distance. Le premier objectif de la saison était le maintien, il est quasiment acquis", détaille Maxime Grosse, T1 hensitois du jour. L’Union, déforcée car ne pouvant aligner ses transferts, jouait avec un bloc bas. "On a essayé de passer par les flancs. On n’a pas très bien joué mais le plus compliqué était d’inscrire le premier goal". Sur l’une des rares fois où le bloc tournaisien était avancé, Stevens sert Gallo en profondeur pour le 1-0. Stevens donne un nouvel assist pour Aneddam à la 60e mais manque son pénalty quelques minutes plus tard. "Ce qui n’était pas grave car on avait le match en mains et l’Union avait très peu d’occasions". En fin de match, Lhoir déborde et remise pour Inamoglu qui gèle le score.

Néchin - Kain 3-0

"Un match équilibré où on a été égal dans le jeu. Ce n’était pas un grand Néchin, Kain était bien en place, mais il n’y a rien à redire au niveau du score. Néchin a concrétisé alors qu’on a offert des cadeaux et affiché moins d’intensité que dans nos matchs précédents. Contre cette équipe, ça se paye cash", explique Fabrice Leleu. Après 10 minutes, un ballon en profondeur sur le flanc gauche est mal couvert par un défenseur kainois. Son opposant se retrouve en face-à-face avec Sory qui détourne sa frappe. Mais Lecoustre est à l’affût pour le 1-0. Kain réplique bien sur deux coups-francs. Mention botte l’un des deux sur la tête de Devlaminck qui frappe la latte. Gillot ne réussit pas à armer son tir puissamment et Carnoy s’en empare. "En 2e, on encaisse sur deux corners où on est spectateur ". Cousin fusille Sory et Vandenberghe fixe le score. "Mes joueurs se sont engueulés avant que ce corner ne soit donné. C’est la 1re fois que je vois ça de leur part. On mettra ça au clair".

Acren-Less. B - Herseaux 0-3

"Notre première mi-temps ne ressemblait pas à grand-chose. Herseaux a développé un jeu intelligent et a mis son gabarit à profit. C’est une très belle équipe", juge Ronny Roelen. La Real est menée après 25 minutes. Après un cafouillage, Ballenghien déflore le marquoir. "On était à 10, un de nos joueurs sortant sur blessure et le changement n’étant pas préparé ". Les Lessinois poussent au retour des vestiaires et se procurent une grosse occasion par Rizzo. Mais sa reprise manque de force et est mise en plein milieu. A la 78e, Lumen reçoit une rouge logique. "On a alors enlevé notre seul milieu défensif pour ajouter un attaquant. Forcément, on offre des contres". Dans les ultimes minutes, Mezzina puis Ballenghien scellent le score.