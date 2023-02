Scores: 10-6, 28-16, 41-24, 57-37. Stambruges: Locatelli 2, Bongiorno 4, Duhoux 2, Robette 4, Hayoit 5, Volpato 8, Delcourt 2, Trovato 0, Hulin 8, Wuyts 2.

Ce match face à Fleurus C allait déterminer qui s’emparerait de la lanterne rouge, place dont les Stambrugeoises auront du mal à se dépêtrer avec un tel niveau. Le coach Houdart déplore un manque d’envie malgré l’enjeu. "Les jeunes ont montré plus d’envie que les seniors. Elles ne sont rentrées qu’en fin de partie et cela leur a suffi pour en montrer plus. On est à notre place avec cette défaite. Chacune essaye de sortir son épingle du jeu mais notre taux de réussite est trop faible. Nous jouons de malchance également et les changements tactiques n’ont pas porté leurs fruits. Le moral en prend un coup chez les anciennes. Fleurus en a profité car ils n’avaient rien à perdre." Les Campenaires devront chercher les victoires manquantes face aux autres concurrents directs.

Mons Cap. B – Templeuve 48-60

Scores: 15-20, 24-35, 38-48, 48-60. Templeuve: Recham 0, Manche 1, Echevin 2, Guyot 4, Deglé 6, Hooghe 18, Vermeir 0, Houtteman 5, Musy 0, Depret 0, C. Meurisse 19, J. Meurisse 5.

Templeuve n’a pas vécu le match le plus facile de la saison à Mons. Mais l’essentiel est assuré avec cette nouvelle victoire qui conforte plus que jamais sa place de solide deuxième. Alex De Witte y trouvait de la satisfaction. "C’était un match compliqué car Mons est une équipe jeune et rapide. Nous avons mené tout le match et c’était important de gagner pour garder notre place au classement. Le fait d’être en nombre nous a aidés à assurer les rotations et l’emporter sur la fin. Nous n’étions pas assurées de l’emporter qu’à une minute 30 de la fin. C’était donc une rencontre palpitante." Depuis le début de saison, seules les leaders Lupipontaines et les voisines de Kain ont été en mesure de battre les Templeuvoises.

Montagnard – Estaimpuis 77-46

Scores: 28-9, 42-22, 60-31, 77-46. Estaimpuis: Androgé 8, Viaene 3, Rucquois 9, Van Neder 13, Mar. Dupont 0, Man. Dupont 4, Beukenne 9.

Le déplacement à Montigny-le-Tilleul n’était pas déterminant pour les Estaimpuisiennes tant les deux équipes n’aspirent pas aux mêmes objectifs. Ludovic Guyot savait que ses joueuses ne tiendraient pas la cadence des Carolos. Le coach du BCJS n’exprimait donc aucune déception. "Montagnard était beaucoup trop fort. Nous n’avons pas démérité car nous n’étions qu’à sept mais nous n’avions rien à briguer face à cette équipe. La seconde mi-temps a été meilleure mais c’était trop tard pour espérer quoique ce soit. Nous sommes prêtes à assurer cette fin de saison, on verra bien le dénouement". Les Sang et Or auront un mois de février compliqué. Les trois prochains matchs les verront affronter Mons Capitale B, Kain et Templeuve, que des équipes de la première moitié de tableau.

TEF Kain – BE Courcelles B 69-61

Scores: 13-14, 33-32, 58-55, 69-61. Kain: Soudant 9, L. Dubois 2, Vincent 0, François 4, Kadima Mutombo 2, Vifquin 4, Delbecque 13, Horinque 15, Lourdel 10, Vandendyck 5, Corbanie 2, M. Dubois 1.

Kain avait l’occasion de creuser l’écart entre le quinté de tête et le reste du classement. Les locales ne s’en sont pas privées malgré un score poussif qui trahissait une certaine fatigue selon Sam Vankeersbulck. "Nous ne faisons pas une grosse prestation offensive. Les jeunes étaient un peu émoussées de leur match joué durant l’après-midi. Il faut garder la rigueur que nous avons montrée lors de nos précédents matchs. La progression n’est pas constante, ça fait partie du jeu. Nous menions lorsque nous accélérions mais nous ne l’avons pas assez fait. Ce qui est important est d’avoir mis nos concurrents à distance." La réception d’Estaimpuis dans deux semaines arrivera en toute décontraction pour l’effectif kainois.