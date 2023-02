P1: Face à Luingne, Beloeil a perdu...une seule période !

Sans complexe, Luingne instaure un pressing haut dès le début de la rencontre, ce qui oblige Willocq à se coucher sur un envoi tendu de Derzelle. Mais dans la minute qui suit, un corner local voit S. Wantiez réussir sa tête pour l’ouverture du score. Petta l’imite rapidement sur une action identique mais le résultat manque… Qu’à cela ne tienne, Beugnies récupère un dégagement de Ranieri et lance Renquin qui ajoute un nouveau but à sa collection.

Un nouveau corner sème encore le trouble dans la défense luingnoise mais Leclercq est contré in extremis sur une demi-volée dans le petit rectangle. S’en suivent vingt bonnes minutes moins spectaculaires qui s’achèvent par une faute de Delcourt sur Verstraeten dans le rectangle unioniste. Renquin ne laisse aucune chance à Ranieri lors de la sentence aux onze mètres. On croit les leaders de la série repus mais une dernière action permet à Beugnies de signer son second assist de la journée pour l’inévitable Renquin qui fusille un Ranieri impuissant.

La seconde période laisse présager le pire pour les promus mais Verstraeten rate son dernier contrôle seul face au portier visiteur alors que ce dernier se couche très bien sur un essai d’Henry. Mais contre attente, Luingne se montre plus présent dans les duels et commence à gagner la bataille de l’entrejeu. Si les opportunités manquent pour les hommes de Giovanni Seynhaeve, la réaction empêche Belœil de s’approcher de Ranieri. Même mieux car Willocq doit intervenir sur une déviation de la tête de Tambour sur un coup-franc d’E. Windal. Après un essai trop timide de Garcia Rendon vers la cage luingnoise, les Belœilois s’arrêtent en pensant qu’un ballon long de ligne va sortir. Il n’en est rien et Verghote sprinte vers Willocq qu’il bat dans son duel d’homme à homme. Une récompense pour une formation visiteuse qui a eu le courage de se battre jusqu’au bout face à l’ogre beloeilois.

Avec la satisfaction du devoir accompli, Mourad El Araïchi analysait clairement la rencontre de ce dimanche après-midi. "Nous avons superbement entamé la partie en marquant quatre de nos cinq occasions de but. À la pause, on pouvait déjà dire que le match était terminé. C’est pourquoi il a manqué un peu de motivation pour continuer sur le même rythme. Par contre, Luingne a mieux joué. Ce qui me fait dire que la seconde période a semblé plus longue mais c’est entièrement de notre faute. Je ne me souviens pas que l’équipe soit restée muette durant une période. Maintenant, il faut surtout retenir le résultat. L’objectif dominical est atteint. C’est une nouvelle victoire. Nous espérons en vivre encore tout au long du reste de la compétition. Cela nous conduira indéniablement vers le titre que l’on espère décrocher le plus vite possible."

De son côté, Thibault Verghote n’oubliera pas de sitôt son but de septante mètres. "Je pensais que le ballon allait sortir mais l’état du terrain et le vent l’ont maintenu dans la surface de jeu. Je me suis donc dit qu’il fallait sprinter le plus vite possible vers le but pour sauver l’honneur. J’ai réussi et cela récompense notre meilleure seconde période."