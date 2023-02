Mondial: Norbert-Riberolle ne remplit pas son objectif de Top 10

C’est la Néerlandaise Fem van Empel, 20 ans, qui a été sacrée championne du monde de cyclocross pour la première fois de sa carrière devant son public, samedi après-midi, à Hoogerheide aux Pays-Bas, creusant l’écart au fur et à mesure des tours pour gagner avec un avantage de quelque 39 secondes sur sa compatriote Pieterser et plus d’une minute sur Brand, pour signer un triplé néerlandais à domicile. Il y a d’ailleurs eu peu de place au sein du Top 10 pour les "non-Bataves". C’était pourtant l’objectif avoué de la Mouscronnoise Marion Norbert-Riberolle qui a échoué puisqu’elle n’a pu faire mieux qu’une treizième place au terme d’un Mondial conclu à plus de trois minutes de la lauréate.