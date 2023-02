Maîtrise et collectif étaient péruwelziens dans le derby contre le Pays Blanc

Dès l’entame de la partie, Péruwelz étouffe son adversaire. Durant ces vingt premières minutes, les visiteurs trouvent deux fois l’ouverture via Cortvrint sur de belles actions construites. Si le Pays Blanc parvient à équilibrer les échanges par la suite, il ne trouve que très peu de solutions pour ennuyer Lelièvre, le danger restant quasi inexistant. De leur côté, les Péruwelziens ratent quelques opportunités d’alourdir la marque avant les citrons.

Un espoir de courte durée

Même physionomie en seconde période. Péruwelz assure techniquement et collectivement mais oublie de concrétiser sa domination dans le jeu face à Cuzzucoli qui fait encore un bon match. Ainsi, alors que le score aurait pu grimper côté visiteur, un joli contre antoinien permet à Renard de faire renaître l’espoir dans le camp local. Un but qui aurait pu tout changer mais l’espérance ne dure que trois petites minutes !

Une nouvelle construction péruwelzienne aboutit à Saval dont le lob ne laisse aucune chance à Cuzzucoli. Jouant le tout pour le tout, les locaux laissent des espaces aux visiteurs qui se créent encore des occasions d’alourdir la marque au tableau d’affichage mais Heddadji et Meziani, entre autres, galvaudent parfois le plus facile face au portier du Pays Blanc.

Qu’à cela ne tienne, Péruwelz tient son succès en derby pour la plus grande joie de son vice-président, Thierry Rosvelds. "Nous sommes occupés à retrouver une équipe enthousiaste, nantie de technicité et d’altruisme les uns envers les autres. Je pense que nous avons eu la maîtrise du jeu durant une grande partie de la rencontre. Le score est logique et même pas forcé. Des joueurs libérés et impliqués font une très bonne affaire dans l’optique du tour final. Jouant sans pression, ils laissent une impression très positive pour la suite de la compétition. Mention spéciale pour Sam Leleux qui a été titularisé pour la première fois cette année et qui a réalisé un très bon match."