Les boxeurs tournaisiens en forme à Budapest

Le Tournai Savate Boxing avait envoyé cinq représentants. Leur coach revient sur leur résultat. " Chloé Lapauw a boxé une Ukrainienne, ex-championne du Monde. Elle s’est inclinée face à cette très grosse adversaire. Mais dans le cadre de cet Open, la priorité était mise sur l’apprentissage. On a pu voir quelques défauts à améliorer.

Enzo Diricq a eu une compétition compliquée car il est tombé malade le jour J. Malgré cela, il ramène une superbe médaille d’or. On a su bien gérer les échauffements pour qu’il arrive en forme lors des matchs.

Aalyah Zemri revient avec l’argent. Elle a perdu en finale contre une fille qu’elle avait battue par le passé, dans une autre catégorie de poids. Cela faisait longtemps qu’Aalyah n’avait plus connu la défaite. Mais je préfère que cela tombe maintenant. Cela permet une petite remise en question avant les grands rendez-vous. On sait ce sur quoi on doit bosser.

Kévin Altruy a remporté deux rencontres avant de perdre en finale. Il a montré de belles choses techniquement. Pour moi, le nul aurait été mérité en finale. Il était un peu déçu mais cela fait partie de l’apprentissage aussi. On le prépare tout doucement pour les combats au KO. Si on lui trouve un adversaire, on ira au Sénégal en mars prochain ".

Le voyage en Hongrie coïncidait aussi avec la première compétition internationale de Costa Diricq. "À 12 ans, cela fait quelques années qu’il est au top dans sa catégorie en Belgique. Il nous a épatés sur ce premier tournoi international parce qu’il a été triplement surclassé. Il s’est retrouvé en U16, 50 kg alors qu’il en pèse 37 ! Dans la difficulté, il a su se montrer. Il a pu constater que ce n’était pas si facile que cela à l’international. Mais je suis très heureux de son écoute. Cette relation coach-boxeur est importante dans son cheminement".

Voilà en tout cas des prestations encourageantes pour les championnats d’Europe qui auront lieu en Slovénie du 21 au 25 juin prochain. "Ce n’est pas idéal en pleine période d’examens. Mais on fera le maximum pour bien préparer nos boxeurs", assure Quentin.