Face à Mouscron, Enghien émarge au terme d'un match cadenassé

Du changement intervenait à Mouscron à l’occasion de la réception de la JSE. En effet, une tête bien connue du basket régional prenait place sur le banc hurlu en la personne de Wesley Demeyere. Le joueur de la Frat assurait déjà les entraînements depuis deux semaines et a signé jusqu’en fin de saison avec le maintien comme objectif.

Ces joueuses ont particulièrement resserré les boulons en défense, au point où les Titjes ne leur ont inscrit que sept points lors du premier quart (8-7). Ce marquoir peu alimenté allait être la tendance pour toute la rencontre. Le jeu était composé de nombreuses batailles au centre du terrain ainsi que de vraies luttes aux rebonds. Le bon esprit des deux équipes permettait que cette agressivité reste saine tout au long des 40 minutes.

« Le maintien est jouable »

Le coach enghiennois ne s’attendait pas à éprouver autant de difficultés lors de ce déplacement à l’autre bout du Hainaut. "Physiquement, les deux équipes se sont battues en défense lors de ce match laborieux. Ce n’était pas évident de rentrer dans la raquette. Il faudra être régulier à l’entraînement pour s’améliorer mais j’ai vu de belles choses sur ce petit terrain piégeux." Sa joueuse, Laura Wakwetolo, remarquait les progrès adverses. "On savait que Mouscron se donnerait à fond mais on a connu plus de difficultés qu’à l’aller", reconnaissait-elle. "Nous n’avons pas eu beaucoup de succès aux shoots."

Pour sa première sur le banc de l’Institut, Wesley Demeyere retirait des motifs d’espoir pour la suite. "La défense a répondu présente avec de l’envie et de l’agressivité. Nous sommes dans une bonne dynamique et en défendant de la sorte, le maintien est jouable. Les joueuses continuent d’évoluer et s’habituent au niveau de la P1." Toujours aussi volontaire sur les ailes, la jeune Molly Seynhaeve témoignait de toute sa détermination pour la suite. "On se battra jusqu’au bout pour rester dans cette série. Nous avons encore des soucis offensifs mais si nous travaillons cet aspect, nous pouvons gagner d’autres matchs."