Après un premier quart équilibré, Estaimbourg prend l’ascendant et inscrit deux buts coup sur coup par De Vos et Glorieux. À la demi-heure, Debondenance est logiquement exclu suite à une réaction intolérable. À 0-2, St Jean parvient néanmoins à réagir positivement avant le retour au vestiaire. À la reprise, Peters plie rapidement le match. Les locaux parviendront à sauver l’honneur par Devolder à un quart d’heure du terme avant de rater la transformation d’un penalty en toute fin de match. Victoire logique d’Estaimbourg B qui s’est bien relancé lors de ce duel.

Molenbaix B – Velaines B 3-0

Le bon premier quart d’heure des Molenbaisiens leur permet de mener 2-0 par Bah et Martinage. Après, plus rien… enfin plus grand-chose à se mettre sous la dent jusqu’au repos. À la reprise, Velaines passe de peu à côté d’un but qui aurait pu relancer l’intérêt du match mais ce sont finalement les locaux qui vont aggraver la marque à vingt minutes du terme par Martinage. Molenbaix a assuré l’essentiel en prenant les trois points. Derby arbitré de manière impartiale par le coach velainois Mickaël Debailleul.

Escanaffles B – Taintignies B 3-2

Au quart d’heure, Iacurto ouvre le bal. Sans spécialement briller, les locaux parviennent à doubler la mise par R. Pecquereau. Taintignies, avec son équipe complètement remodelée, relance les débats juste avant la pause par Hapiot sur penalty. Les jeunes visiteurs insistent et trouvent la récompense de leurs efforts à vingt minutes de la fin par Van Snick. À la 80e, Pecquereau rate la transformation d’un penalty. Heureusement pour lui, il se rattrape peu après en offrant un succès étriqué à ses couleurs. Taintignies méritait assurément mieux.

Montkainoise B – Rumes 0-4

Le doublé de Lemoine permet aux Rumois de mener 0-2 après vingt minutes de jeu. À la 55e, Chataignier se crée une franche occasion de but mais sur l’action qui suit, Ogé plie le match définitivement. Et c’est finalement à Santy que revient le mot de la fin dans cette rencontre logiquement remportée par des Rumois qui confortent leur cinquième place au classement suite à la défaite de St Jean.

Leuze A – Templeuve B 1-5

Le premier quart d’heure est marqué par quatre cartons jaunes pour les locaux mais également par deux belles possibilités pour Tonitto et Colin. À la demi-heure, Templeuve va trouver le chemin des filets à deux reprises par Vandevelde et Plancquaert. Sur une phase entachée d’un hors-jeu, Dooghe fait 0-3 à l’heure de jeu. Il est imité par Dauchot et Bocquet qui atteignent le score de forfait. En fin de match, Émile Ntayoudom Noutsa atténue la défaite des Leuzois. Victoire méritée des Templeuvois même si le score semble forcé.

Herseaux B – Brunehaut B 5-0

À la sortie du quart d’heure, Oursin trouve l’ouverture. Ce dernier réalise un doublé peu avant le repos. En seconde période, Herseaux aggrave la marque par Moulay et Mederbel à deux reprises.