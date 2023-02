En P1, l'OTT bat Péruwelz et reprend espoir

Dès les premiers échanges, la nervosité présente sur le terrain se fait surtout sentir chez les visiteuses qui accumulent les fautes directes en réception. À 5-2, Péruwelz enfonce le clou en passant par le centre avec une Rachel Delcroix qui n’est pas bloquée (13-6). L'OTT se ressaisit alors et déstabilise la réception locale en servant mieux. Péruwelz commet à son tour quelques fautes au filet et l’écart diminue (17-15). Mais c’est un feu de paille. Les visitées en effet retrouvent leur efficacité au centre et servent mieux. Tout le contraire de l’OTT qui perdu au filet, finit par concéder la première manche (25-19).

Les choses s’améliorent pour Tournai dès l’entame du set suivant. Le changement à la passe porte ses fruits et l’OTT passe devant en profitant également de trois services ratés par son adversaire (6-9). Péruwelz s’appuie une nouvelle fois sur le centre pour refaire son retard (10-10). Ensuite, les deux équipes se tiennent jusqu’à 17 partout. Avant que dans le money time, les services de Gaëlle Delplanque et de Lindsay Motte ne fassent la différence (23-25). L'équipe visitée accuse le coup au début de la troisième manche. Et les deux temps-morts pris à 0-5 et à 3-10 par Valentin Delrue qui remplace au coaching Aurélien Azor malade n’y changent rien. L’OTT s’envole grâce notamment à quatre services de Marine Fay et à la constance de Margaux Dufour impériale en zone quatre. Tournai ne lâche plus rien et finit en force (9-25).

Dans la manche suivante, la réaction espérée par les supporters locaux ne se produit pas. Les nombreuses tentatives de premiers temps des centrales péruwelziennes se heurtent toutes à un bloc tournaisien bien organisé. Et leurs coéquipières ne trouvent plus l’ouverture à l’aile (8-17). Les deux changements effectués à 11-20 ne changent pas grand-chose à la physionomie d’un match qui tourne à la démonstration pour l’OTT. Les visiteuses jouent sur un petit nuage et creusent un écart qu’on croit définitif (16-23). C'est sans compter sur la ténacité et l’orgueil de l’équipe locale qui, galvanisée par sa libéro Flavie Decostre, au four et au moulin depuis le début de la rencontre, sort alors la tête de l’eau. Et il faudra tout de même cinq balles de match à l’OTT pour venir à bout d’un adversaire qui aura malheureusement pour lui, réagi trop tard (19-25).