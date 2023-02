D3A ACFF: A la fin, c'est Tournai qui perd !

Jérémy Descarpentries avait certainement adressé une double oraison jaculatoire aux dieux du foot avant la partie pour espérer un miracle – une défaite des équipes encore en concurrence pour la tranche assortie à un succès de ses hommes – tout en priant pour que le dos de Gianquinto très incertain jusqu’au coup d’envoi tienne. Seul son dernier souhait a été exaucé.

Même si les premières minutes sont tournaisiennes, le match commence de la plus mauvaise façon pour eux puisqu’un duel perdu et un Holuigue qui n’intervient pas assez sèchement sur Sebaihi permettent au remuant ailier local d’ouvrir la marque après six minutes à peine: "C’est énervant: j’étais bien sur la balle mais elle est légèrement déviée et m’échappe", râlait Antoine Gianquinto après la partie.

Le pire scénario se profite quand on connaît la hargne des locaux sur leur pelouse et le passé tournaisien. Scohy et Sebahi essaient d’enfoncer le clou alors qu’un centre de Dassonville est dégagé in extremis. Gianquinto intervient parfaitement sur un essai de Paquot et regarde passer une tête de Laurent au-dessus de sa cage avant d’en faire de même sur une tentative de Dauby. Dans l’intervalle, un centre de Dassonville n’est pas loin de permettre à Calon de rétablir la parité, Thibaut se jetant pour dégager. Les Sang et or auraient dû revenir au score avant la pause mais Brouckaert se heurte à une double parade exceptionnelle de Vanhecke.

Les Tournaisiens vont alors camper dans le camp de l’Entité durant toute la deuxième période mais vont louper le coche: le coup franc de Brouckaert frappe la transversale ; alors que Yohan était idéalement placé pour égaliser à la 67e, son timing est déficient sur le centre de Calon. Les visiteurs poussent tant et plus mais pèchent dans la dernière passe en voulant sans doute inconsciemment forcer les choses en se précipitant. Gianquinto parade sur un coup franc de Papassarantis à dix minutes du terme. Jusqu’au bout, les visiteurs se casseront les dents sur la défense locale, la belle série de onze semaines sans défaite s’arrêtant sur le gazon de l’Entente, décidément maudit pour Tournai. De quoi justifier le tracassin au coup de sifflet final…

Ces dernières semaines, on a vraiment l’impression que ça ne veut pas tourner pour les Tournaisiens. Il manque toujours le petit quelque chose pour faire toute la différence mais l’honnêteté commande de dire que quand les Sang et or baraguignent devant et derrière, c’est (un peu) logique qu’ils se fassent piéger: "A l’image de notre saison, se désolait Jérémy Descarpentries en quittant les vestiaires. Dans le contenu et les intentions, je n’ai rien à reprocher aux joueurs mais les mêmes maux reviennent toujours. On prend le but parce qu’on défend en reculant et on loupe les occasions pour revenir alors qu’elles sont nettes. Sur l’ensemble de la partie, on ne mérite pas de perdre mais c’est le football et il est parfois cruel. On n’a pas été assez précis dans la dernière passe en voulant jouer trop vite la verticalité. Pas question de tout jeter loin de là puisqu’on a essayé de proposer de bonnes choses. C’est seulement triste que cette défaite imméritée stoppe notre belle série".

Quand ça ne veut pas…

Valentin Dassonville une nouvelle fois excellent sur son flanc résumait: "Une erreur individuelle a suffi pour encaisser alors qu’il y a toujours eu un pied ou une jambe pour empêcher le ballon de rentrer. Ajoutez les deux lattes et un gardien adverse en grande forme, on ne joue pas mal mais on sort de ce genre de match avec beaucoup de regrets et la furieuse impression que la pièce tombe finalement toujours du mauvais côté".

Le connaissant, on est persuadé qu’il voudra faire payer ça à ses anciennes couleurs samedi prochain !