Après Tielt en Coupe nationale, voilà Tielt en championnat ! Bien que dans les rangs mouscronnois, on nous a prévenus, la semaine dernière, à l’issue de la démonstration offerte face à un adversaire disposant de beaucoup moins de qualités collectives et individuelles, que "ce ne serait un tout autre match dans sept jours", on voit bien mal les troupes de Gabo Gallovich perdre des plumes chez la lanterne rouge. Il ne fait ainsi sans aucun doute que les Dauphins se relanceront en Superligue en décrochant un succès. Il restera juste à définir la sévérité du score. À l’aller, Tielt s’était incliné 19-5. En quarts de finale de la Coupe, c’était 23-4. À voir donc si l’écart se creusera encore samedi. Il va sans dire toutefois que l’essentiel sera d’ajouter trois points à un compteur qui doit être activé à tout prix avant la réception de La Louvière, la seule équipe à avoir réussi à accrocher un RDM leader avec son bilan quasi parfait de 31 sur 33.

La Louvière – Tournai (sam. 20 h 45)

La Louvière, justement, doit renouer avec le championnat dans sa piscine contre l’autre locataire – provisoire, lui, suite aux travaux à l’Orient ! – des lieux, le CN Tournai. Un beau derby hennuyer qui a toutefois perdu en saveur par rapport au duel aller puisque, dans les rangs tournaisiens, on a perdu des forces vives en route, la plus grosse perte restant le gardien Nolan Carrez, véritable pilier de son équipe. Mais le coach Sam Gomez ne s’en formalise pas et souhaite mener à bien la suite de la saison même si la reprise ne s’annonce pas évidente chez l’une des équipes qui a fait du titre de champion un objectif. Troisième classée, derrière Mouscron et Malines, mais avec un match joué de moins, La Louvière ne cache pas son ambition de ne pas s’attarder sur le cas tournaisien afin de vite se concentrer sur le déplacement à Mouscron pour ce qui constituera le véritable choc de la seconde partie de la phase classique avant les play-off décisifs. Comme les Hurlus, les Loups ont déjà pu prouver en cette nouvelle année 2023 qu’ils n’avaient pas bâclé la trêve hivernale malgré la privation de leur bassin du Point d’Eau durant trois semaines. En Coupe, ils sont allés valider leur billet pour les demi-finales en l’emportant 5-6 à Anvers.