P1 dames: le classement final se profile

Ça craint pour le Tremplin

Dans la seconde moitié du tableau, la JSE sera définitivement rassurée si elle gagne au Tremplin. Vu le score de l’aller (60-33) et vu le parcours des deux équipes, on ne voit pas trop le Tremplin de Julie Billet créer la surprise pour relancer la course au maintien. "À nous de confirmer le résultat de la première manche en jouant collectivement comme on l’a fait face à Stambruges, tout en gommant les imprécisions dont on est coutumières, précise Célia Meunier, tout heureuse de la saison enghiennoise. Nos jeunes ont encore beaucoup à apprendre, et notamment dans la compréhension du jeu, mais elles montrent d’excellentes dispositions. Nos performances et le maintien doivent leur apporter la confiance nécessaire afin de poursuivre cette progression."

Du côté campenaire, il faudra à tout prix profiter du déplacement à Fleurus, la lanterne rouge, pour faire le break. Michael Houdart en est conscient: "Idéalement, il nous faut prendre Fleurus, puis Estaimpuis et le Tremplin pour conserver notre place en P1. Mes filles ont joué de malchance cette saison avec les blessures, mais ce sont des battantes et elles continuent à bosser dur aux entraînements pour y arriver."

En hommes, Blaton disputait hier à Ressaix une rencontre capitale en vue du sauvetage, et pouvait mettre un coup de pression de plus à l’ASTEK B. En effet, Kainois et Estaimpuisiens n’auront la tâche facile, les premiers allant à l’Olympic demain tandis que les seconds vont ce soir à Boussu.