Masterclass au Kano Tournai

Le week-end dernier, le Kano Tournai organisait une masterclass, sa toute première. Hortence Vanessa Mbala Atangana, double participante aux JO, plusieurs fois championne d’Afrique et médaillée en Grand Chelem, a dispensé deux sessions de préparation physique et de techniques. Dans le dojo du club présidé par Sébastien Bonte, la Camerounaise était accompagnée de Luc Edward Ntsama, coach à Team Nogueira à Dubai et préparateur physique de Vanessa pour les JO de Tokyo. En mars, une autre masterclass aura lieu, dirigée par Sarah Loko-Guerschner, championne d’Europe et du Monde en équipe de France. Une session qui sera ouverte à tous les judokas.