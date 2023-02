P4 : Flobecq et Saint-Jean en mode tour final

Dimanche, ils recevront Isières B pour confirmer la tendance. "Je n’aurai pas besoin de motiver mes joueurs car ils le sont déjà. Ils sont prêts à prendre leur revanche de l’aller. C’est le moment de leur mettre un nouveau coup au moral après leur lourde défaite à Enghien B. À domicile, on doit s’imposer en vue tour final. En cas de victoire, on peut les mettre à six points, à condition de gagner notre match de retard qu’on a sur eux."

La confiance est là !

Parcours quasi identique en P4A pour Saint-Jean depuis trois semaines avec, là aussi, des succès qui ont permis aux hommes de Mickaël Dutrieux de revenir dans la course au tour final. "La victoire à Rumes a fait du bien car elle nous a relancés. Elle nous a aussi permis de croire en nos capacités de battre une équipe du top. On a montré depuis trois semaines qu’il ne fallait pas nous enterrer trop vite. Dimanche, c’est encore un gros morceau qui nous attend avec Estaimbourg B. Je me méfie d’eux car ils sont dans l’obligation de se reprendre après leurs deux défaites. Ils sont jeunes et ne manquent pas de ressources. À domicile, on est bien puisqu’on n’a perdu que deux fois, contre Rumes et le Risquons-Tout, précise le coach qui vient de reconduire son bail avec le club. Notre bilan pour cette première saison est positif. Avec Benjamin et Jean-Michel, le trio fonctionne bien. Ici, je fais un peu le tour des joueurs pour connaître leur envie et déjà préparer au mieux la saison prochaine. On gardera la même ossature et on ciblera les renforts qui seront nécessaires pour faire encore mieux."

En P4B, un joli duel entre Anvaing B et Ellezelles B attend les amateurs du ballon rond. Battus le week-end passé chez le leader, les Ellezellois seront dans l’obligation de l’emporter s’ils veulent conserver une chance d’accéder au tour final. Un même constat pour les joueurs de David Vanalderweireldt qui eux sont impliqués dans la course au titre. Malheur aux vaincus !